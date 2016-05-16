مجوهرات لازوردي تضع لمسات الفخامة على طلّتك

لا يمكن أن تكتمل إطلالة العروس من دون المجوهرات البراقة. ويبدو أن دُور المجوهرات الكبيرة تولي اهتماماً خاصاً لإطلالة العروس فتطلق مجموعات خاصّة بتصاميم أخّاذة لتكون العروس متألقة في إطلالة تناسب ليلة العمر.

وقد شاهدنا مجموعة مجوهرات أنيقة، أطلقتها دار لازوردي Lazurde مؤخراً، ولفتت أنظارنا بتنوع تصاميمها بين الأطقم الكبيرة اللافتة و التصاميم الناعمة لمن تريد إطلالة بسيطة في حفل زفافها.

طغى الألماس على جميع المجوهرات المعروضة في هذه المجموعة بطبيعة الحال؛ فالألماس هو الصديق المثالي لكلّ فتاة، ولا يمكن أن يختفي هذا الصديق عن إطلالتها في ليلة العمر. وقد دمجت أحجار الألماس البراقة مع العديد من الأحجار الكريمة كذلك، فشاهدناه مع الزمرد الأخضر و الروبي الأحمر لإطلالة ملكية في حفل الزفاف، كما دمجت بعض التصاميم بين الألماس الأبيض و الأصفر لتعطي المرأة التي ترتديها إطلالة عصرية غاية في الرقي و الأناقة.

من الطبيعي أن تنسّق العروس مجوهراتها مع الفستان، فتجعله متناسباً وقصّة الرقبة بالتحديد. وفي هذه المجموعة وجدنا العقود الطويلة التي تناسب قصة الرقبة على شكلV ، وبعض العقود المرتفعة التي تناست فتحة الصدر الضيقة، من دون أن تزدحم إطلالتك.

شاهدي تصاميم لازوردي للعروس في الصور أعلاه، و شاركينا برأيك.