الدهن مش فى العتاقى.. الآباء "كبار السن" ينجبون أطفالا بعيوب خلقية

من الثابت والمعروف أن عمر الأم ونظامها الغذائى، وتعرضها للعوامل البيئية قد يؤثر على تطوير نسلها، لكن الآن كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن تقدم عمر الأب يتسبب فى إنجاب أطفال بعيوب خلقية ويعانون من مرض التوحد والسمنة.

وأشار الباحثون إلى أن عمر الأب والنظام الغذائى والعوامل الحياتية الأخرى قد تؤثر على تطور الأبناء.

ووفقاً لما نشر مؤخراً فى المجلة الأمريكية للخلايا الجذعية، وجدت الدراسة أن سن الأب وتناول الكحول والنظام الغذائى والوزن، والتوتر النفسى يؤثرون على خطر العيوب الخلقية وغيرها من المشاكل فى الذرية، ويشار إلى هذه العملية على أنها علم التخلق.

وأوضحت الباحثة جوانا كيتلينكسا، أستاذ فى الكيمياء الحيوية، وعلم الأحياء الجزيئية والخلوية فى المركز الطبى لجامعة جورج تاون فى واشنطن، أن الآباء من كبار السن هم أكثر عرضة لإنجاب أطفال يعانون من العيوب الخلقية، ومرض التوحد، أو انفصام الشخصية.

يذكر أن الآباء الذين يتعاطون الكحول ينجبون أطفالاً يعانون من انخفاض الوزن عند الولادة، وكذلك انخفاض فى حجم المخ بشكل عام وضعف الوظائف المعرفية.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Medical News Today”، وذلك فى السادس عشر من شهر مايو الجارى.

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