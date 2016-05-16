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شكوك حول ‏مشاركة روخو مع ‏مانشستر يونايتد في ‏نهائي كأس انجلترا

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شكوك حول ‏مشاركة روخو مع ‏مانشستر يونايتد في ‏نهائي كأس انجلترا شكوك حول ‏مشاركة روخو مع ‏مانشستر يونايتد في ‏نهائي كأس انجلترا

روخو

أعلن نادي مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي، اليوم الأثنين، أن مدافعه ماركوس روخو تعرض لإصابة خلال التدريبات يوم السبت الماضي، جعلت مشاركته في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي محل شك.

ولم يتم استدعاء روخو ومورجان شنايدرلين لاعب الوسط الذي كان مريضا لتشكيلة يونايتد لمواجهة بورنموث في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو اللقاء الذي ألغي أمس الأحد بسبب تهديد أمني.

ويبذل روخو كل جهد مستطاع من أجل اللحاق بالمباراة النهائية للكأس في إستاد ويمبلي الشهير، والتي سيواجه فيها فريقه منافسه كريستال بالاس يوم السبت المقبل.

وكان اللاعب الأرجنتيني خضع لعملية جراحية بعد تعرضه لخلع في الكتف خلال تدريب في ديسمبر\كانون الأول الماضي.

ويحتل يونايتد المركز السادس بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز وسيتقدم مركزا وحيدا إذا تعادل أو فاز أمام بورنموث غدا الثلاثاء.

 

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