الكويت: نبيل العربى بذل جهودا رائعة للم شمل البلدان العربية

أشاد الشيخ سلمان الحمود الصباح، رئيس الدورة الـ38 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتى بالجهود التى بذلها الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية فى تحقيق أهداف الجامعة العربية وطموحاتها.

وقال الشيخ الحمود فى كلمة خلال أعمال الدورة الـ39 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، إن الواجب يحتم ان نتذكر بكل المعانى الطيبة جهود الأمين العام الذى شغل هذا المنصب سنوات عديدة والذى قاربت فترة ولايته على الانتهاء.

وأضاف أن الدكتور العربى تفانى فى تحقيق أهداف الجامعة العربية وطموحاتها وقدم صورة جميلة وجهودا رائعة للم شمل البلدان العربية وتعزيز وحدتها وتحقيق غايتها، موضحا أن العمل الشبابى نال الكثير من اهتماماته ورعايته وتوجيهاته الداعمة.

وأشار إلى أن الواجب يحتم كذلك ان نبارك للأمين العام الجديد للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لتوليه هذا المنصب المهم، معربا عن التفاؤل «بقدراته وخبراته العديدة فى تعزيز العمل العربى المشترك.

وأعرب عن خالص الدعاء بالتوفيق لوزير الشباب والرياضة فى جمهورية لبنان العميد الركن عبدالمطلب الحناوى لتوليه مهام رئيس المجلس الوزارى للشباب والرياضة فى دورته الـ 39.

وأشار الحمود إلى تطلعه لمواصلة الوزير اللبنانى جهود السابقين لاستكمال أمانة تحسين وتطوير العمل الشبابى، بما له من خبرات قيادية معروفة فى هذا المجال، مؤكدا التواصل والتعاون المستمرين معه لانجاح مهامه ومسؤولياته المطلوبة واحداث التغيير الايجابى المنشود للشباب العربى.

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