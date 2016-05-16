أخبار ليبيا..القوى الكبرى مستعدة لتسليح حكومة الوفاق الوطنى الليبية

تضمنت أخبار ليبيا اليوم إعلان القوى الكبرى أنها تؤيد رفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا مؤكدة استعدادها لتسليم أسلحة إلى حكومة الوفاق الوطنى من أجل مساعدتها فى مواجهة التهديد المتنامى لتنظيم داعش المسلح.

وأفاد بيان فى ختام اجتماع وزارى دولى فى فيينا أن "حكومة الوفاق الوطنى عبرت عن عزمها على تقديم طلب اعفاء من حظر الاسلحة إلى لجنة الامم المتحدة للعقوبات حول ليبيا لشراء الأسلحة الفتاكة اللازمة والمعدات لمواجهة الجماعات الإرهابية التى تحددها الامم المتحدة ومكافحة تنظيم داعش المسلح فى جميع أنحاء البلاد. وسندعم هذه الجهود بالكامل".

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