اذا كنت احد المصابين بامراض القلب المختلفة و تبحث عن اهم النصائح الغذائية الصحية فنقدم لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال مقال مذهل و صحي يشمل النظام الغذائي الخاص بمرضى القلب.

أصبح الكثيرين يعانون في الآونة الأخيرة من أمراض القلب ، حيث تسببت الحياة الحديثة في زيادة الضغوط والإنفعالات من زيادة معدل الإصابة بالأمراض القلبية ، كما اصبحت أمراضآ كثيرة كأمراض فرط ضغط الدم وداء السكري وإرتفاع نسبة الكولسترول بالدم من رفع إحتمالات إصابة الكثيرين بأمراض القلب ، وعند البدء في علاج أمراض القلب فإن أول ما يطلبه الطبيب من مريضه هو البدء في إتباع نظام غذائي صحي ، فمن المعروف أن هناك أطعمة قد تزيد من إحتمالات الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين ، كما ان هناك أطعمة تساهم في تقوية عضلة القلب وتساعد القلب في التخلص من الدهون الضارة الموجودة بالدم والشرايين .

ويساهم النظام الغذائي المتكامل في علاج أمراض القلب والشرايين ، لذلك دائمآ ما يشدد الأطباء على اهمية أن يقوم مريض القلب بإتباع نظام التغذية الصحي السليم ، حيث ان الأنظمة الغذائية الخاصة بمرضى القلب تحتوي على كافة العناصر المفيدة للجسم والعناصر التي تخلص القلب من الدهون ، وتساعد في خفض ضغط الدم المرتفع وتضبط نسبة السكر في الدم أيضآ ، حيث أن نسبة السكر المرتفعة والدهون الزائدة الضارة هي أكبر وأخطر مسببات أمراض القلب والشرايين ، فيعد خفض الضغط والسكر والدهون هم أساس أي نظام غذائي لمرضى القلب ، مهما اختلفت الانظمة في تفاصيلها .

وهناك عدة أنظمة غذائية خاصة بأمراض القلب حددها الأطباء ، نتناول منهم اليوم النظام الأفضل والأكثر تكاملآ وفائدة للمرضى .

1 – التخلص من الدهون الضارة والكولسترول :

> عند زيادة نسبة الكولسترول في الدم ، تتجمع كتلآ من الدهون في الشرايين القلبية ، وبعد فترة تمنع هذه الدهون الدم من المرور من الشرايين سواء كان جزئيآ أو كليآ ، وهذه الحالة ينتج عنها أمراض شديدة الخطورة بالشرايين ، لذلك فإن اهم مايميز النظام الغذائي لمرضى القلب هو إحتواءه على دهون غير مشبعة أي دهون مفيدة لعضلة القلب وللشرايين ، فعند منع تناول الدهون المشبعة لخفض نسبة الكولسترول بالدم ، يجب الإهتمام أيضآ بالتعويض عن ذلك بالإهتمام بالأطعمة التي تحتوي على الدهون المفيدة للقلب وللشرايين ، وأهم ما يحتوي على الدهون المفيدة الأسماك كالسلمون والتونة وغيرها ، لأنها غنية بالأوميجا 3 ، بالإضافة للمكسرات كالجوز واللوز ففوائدهم للقلب لا حصر لها ، وأيضآ بياض البيض ، فكل هذه الأشياء تحتوي على دهون لكنها دهون مفيدة للجسم .

2 – الخضروات والفاكهة : لا يمكن أن يخلو أي نظام غذائي مفيد للقلب من الخضروات والفاكهة ، فهي أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم وللقلب بشكل خاص ، كما تمد الجسم بالألياف والتي يحتاجها مريض القلب فيطلب منه الطبيب أن يكثر من تناول الخضروات والفاكهة بأنواعها ، وعلى رأس الفواكه المفيدة التفاح والرمان فقد اثبتت العديد من الدراسات العلمية أن الفاكهتين لهم فوائد كبيرة لشرايين القلب .

3 – البروتين : من المعروف أن الأطعمة التي تحتوي على البروتينات مفيدة ، لكن هذه الاطعمة لها أهمية كبيرة بالنسبة لمرضى القلب ، فالأطعمة ذات البروتينات العالية تعمل على ترميم أنسجة القلب وتقوية عضلة القلب أيضآ .

4 – الحبوب الغذائية : تعد الحبوب المتكاملة كالقمح والشعير والشوفان أحد أهم العناصر التي يجب أن يحتويها نظام غذاء مرضى القلب ، فهي تعمل على خفض الدهون الضارة بالجسم وتنظم الدورة الدموية وتقوي عضلة القلب ، لذلك يجب الإكثار من تناولها لمرضى القلب ، كما أنها أغذية قليلة السعرات ذات فوائد كبيرة .

المسموح به في النظام الغذائي لمرضى القلب :

يمكن السماح لمرضى القلب بتناول القليل من اللحوم الحمراء وصفار البيض بالإضافة إلى نسبة قليلة جدآ من المنبهات ، كالشاي على سبيل المثال ، مع اهمية أن يقوم المريض عند اتباع هذا النظام بالإقلاع عن التدخين ، حتى يحصل القلب على أكبر استفادة ، ويجب كذلك استشارة الطبيب المتخصص قبل اتباع هذا النظام ، فكل طبيب يحدد المسموح به والممنوع حسب الحالة المرضية التي يعرفها .

الطب البديل والعلاج بالاعشاب لمرضى القلب

تسبب الزيادة الكبيرة في نسبة الإصابة بأمراض القلب في مخاوف للكثيرين ، حيث زادت نسبة الغصابة بأمراض القلب بين الناس حتى وصلت إلى 60 بالمائة ، وهي نسبة مخيفة ، ونتجت زيادة أمراض القلب عن عوامل كثيرة منها إنتشار أمراض فرط ضغط الدم وداء السكري ، بالإضافة إلى العادات الغذائية والحياتية الخاطئة والتي تؤثر على القلب ، كما أدت الضغوط والإنفعالات التي أصبح الكثيرين يواجهونها يوميآ سببآ جديدآ في رفع معدلات الإصابة بالامراض القلبية .

ونتيجة لزيادة أمراض القلب وتطورها بدأت تزيد الأبحاث والدراسات لمعرفة أسباب أمراض القلب والأهم هو التوصل لعلاجات جديدة لهذه الأمراض ، ومع تطور العلاجات الطبية والعمليات الجراحية ، بدأ البعض يفكرون في الطب البديل والمقصود بالطب البديل هو العلاج بالأعشاب الطبيعية، وأول من بدأ في تجربته هم سكان دول أوروبا ، كما بدأ البعض يعتمدون على الأعشاب وحدها دون اللء للعاجات الطبية وهو ما لم يثبت أي فائدة دون العلاجات بالأدوية الطبية ، لكن عاد أطباء القلب ليؤكدوا أن العلاج بالاعشاب لو تم استعماله مع ادوية القلب قد يؤدي نتائج مذهلة في حماية القلب السليم من المرض وشفاء المرضى بالقلب من هذا المرض الخطير .

لكن ينبه الاطباء إلى أهمية أن يلجأ المريض لاستشارة طبيبه قبل البدء في العلاج بأعشاب معينة للقلب ، حتى لا يقع البعض فريسة الخطأ فيترتب على هذا الخطأ الإضرار بالقلب بدلآ من علاجه .

وهناك أعشاب مفيدة لا خلاف عليها ينصح بها الاطباء لفوائدها الكبيرة في أمراض القلب والأمراض الأخرى حتى وهي :

الروزماري : الروزماري عشبة طبيعية مفيدة للبشرة والشعر ويستخدمها البعض كأحد توابل الطعام ، لكن الجديد الذي أثبتته بعض الدراسات الحديثة أن عشبة الروزماري الطازجة لو تم تناولها او إضافتها للطعام تساهم في تنشيط عضلة القلب وتمنح الجسم الطاقة والنشاط ، كما يستخدم الروزماري في تحسين الحالة المراجية وهو ما ينعكس على حالة القلب بالإيجاب .

الحلبة : تعد الحلبة أحد الأعشاب التي تساهم في علاج فرط ضغط الدم ، كما أنها تساهم في إحداث سيولة بالدم ، فتحمي مرضى القلب من الجلطات القلبية وتنشط الدورة الدموية بالجسم وتحسن من حالة القلب بشكل عام .

الزعرور البري : ويعد الزعرور البري أحد أشهر الأعشاب المستخدمة في علاج أمراض القلب ، ويستخدمها البعض حاليآ في علاج مرضى الذبحة الصدرية ، والزعرور البري يحمي القلب من الفشل والقصور ، كما يخفض ضغط الدم المرتفع ، ويحمي من تصلب الشرايين ، وإضطراب نظم القلب .

الشاي الاخضر : يحتوي الشاي الاخضر على نسبة هائلة من المواد مضادات الأكسدة ، حيث تفيد هذه المواد في خفض نسبة الكولسترول الضار بالدم ، وتحمي من تصلب الشرايين ، كما تحسن من حالة عضلة القلب ، وتحمي من الجلطات ، كما يخفض الشاي الأخضر الدهون بالجسم .

الثوم : يقول الأطباء عن الثوم أنه يعتبر دواء طبيعيآ لسيولة الدم بالجسم ، فمرضى الجلطات القلبية يصبح تناول الثوم أمرآ مفيدآ لهم ، فهو يعمل على الحماية من جلطات القلب ويخفض كولسترول الدم ، كما ينشط الدورة الدموية بالجسم ، فقد قام باحثون بعمل دراسات على مرضى الكولسترول قبل وبعد تناول الثوم فوجدوا أن نسبة الكولسترول إنخفضت بشكل ملحوظ .

الفلفل الأحمر :الفلفل الأحمر هو أكثر المواد الغنية بمضادات الأكسدة ، فهو يحمي من جلطات الدمويخفض الكولسترول الضار ويقي من أمراض الشرايين أيضآ ، كما أنه مفيد للقولون والجهاز الهضمي بشكل عام .

والعلاج بالأعشاب بشكل عام يمكن اللجوء إليه شريطة أن تتم استشارة الطبيب واتباع العلاجات التي يصفها الطبيب المتخصص جنبآ إلى جنب مع العلاج بالأعشاب .

أكلات مقوية لعضلة القلب

1 – الأعشاب الطازجة : تناول الأعشاب الطازجة يفيد عضلة القلب ويقويها بل ويفيد الجسم كله ويحسن الصحة والحالة النفسية للإنسان ، ومثال على هذه الأطعمة الروزماي والبقدونس والكرفس وغيرها ، كما أنها تعطي الطعام مذاقآ جيدآ ويعتبرها مرضى الضغط بديلآ عن ملح الطعام وأكدت دراسات عديدة ان هذه الأعشاب عند تناولها طازجة يجعلها تقوي عضلة القلب .

2 – المكسرات : تتميز المكسرات كالجوز واللوز بأنها من الأطعمة الصحية قليلة السعرات الحرارية كما أنها تحتوي على نسبة جيدة من الدهون المفيدة للقلب ، فالمكسرات غنية بالأوميجا 3 وهو يساهم في علاج بعض مشكلات القلب ، كما أنه يزيد قوة عضلة القلب وتمد الجسم بالالياف المفيدة اللازمة للجسم .

3 – زيت الزيتون البكر : دائمآ ما ينح أطباء القلب باستخدام زيت الزيتون البكر في الأطعمة بدلآ من الزيوت الضارة الأخرى ، فهو يحتوي على مضادات للأكسدة ، بالإضافة إلى احتوائه على الدهون المفيدة غير المشبعة ، فهو يقوي عضلة القلب ويحمي من تصلب الشرايين ، ويحفظ مستوى الكولسترول في الدم في المستوى الطبيعي دون زيادة أو نقص .

4 – الزبادي : يحتوي الزبادي على الكثير من العناصر الهامة ، كما أنه يحتوي على البكتيريا النافعة التي تساهم في حماية القلب والشرايين ، ويساهم الزبادي في تقوية عضلة القلب ويعالج أمراض الأسنان وهي بدورها تؤدي لأمراض القلب فيساعد أكل الزبادي في حماية القلب .

5 – الأسماك : تحتوي الأسماك على الدهون المفيدة التي يحتاجها الجسم ، كما أن بعض الأسماك مثل التونة والسلمون غنية بالأوميجا 3 تقوي عضلة القلب وتفيد الجسم وتمنع كولسترول الدم من الزيادة ، ويمنع أيضآ تصلب الشرايين .

6 – التفاح : التفاح أحد الفاكهة المفيدة للجسم والصحة كلها بوجه عام ، والتفاح أيضآ يحتوي على الألياف المفيدة ، ومضادات الأكسدة الموجودة به تساهم في الشفاء من أمراض القلب وتصلب الشرايين ، ويعتبره الأطباء من أفضل الأطعمة التي تقوي عضلة القلب .

7 – الرمان : يقوي الرمان عضلة القلب ويساهم في خفض الكولسترول الضار في الدم ويساعد على الشفاء من العديد من الأمراض القلبية .

8 – البرتقال : إن البرتقال هو أكثر الفواكه الغنية بالالياف ، كما أنه يحتوي على مضادات للأكسدة وفيتامين سي واللذان يساعدان على تقوية عضلة القلب والشفاء من أمراض تصلب الشرايين .

9 – الشعير : الشعير من الأغذية المفيدة بوجه عام ، وقد أثبتت الدراسات أن الشعير يخفص نسبة السكر المرتفع في الدم ويقوي عضلة القلب أيضآ ، ويحمي من أمراض السمنة وتصلب الشرايين .

10 – الحبوب : تناول الحبوب يفيد عضلة القلب ويقويها كما أنه لا يرفع نسبة الدهون بالدم ويمد الجسم بالطاقة اللازمة ومثال على هذه الحبوب القمح والشوفان .