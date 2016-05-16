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السلطات السودانية تحبط محاولة تسلل 367 أجنبيا إلى ليبيا

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السلطات السودانية تحبط محاولة تسلل 367 أجنبيا إلى ليبيا السلطات السودانية تحبط محاولة تسلل 367 أجنبيا إلى ليبيا

> أحبطت السلطات السودانية اليوم الإثنين محاولة تسلل 367 أجنبيا إلى ليبيا عبر الولاية الشمالية.
>وقال شرطى سودانى فى محلية "الدبة" بالولاية - حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" عربية - إن قوة من الأمن والشرطة تمكنت من القبض على هؤلاء الأجانب الذين حاولوا الوصول إلى ليبيا عبر الصحراء الغربية.

وأضاف المسؤول أن هناك جهات تعمل فى تجارة البشر تقف وراء عمليات تسلل الأجانب إلى ليبيا عبر الولاية الشمالية، مشيرا إلى أن السلطات باشرت تحرياتها مع المجموعة التى تم ضبطها تمهيدا لتسليمها لإدارة الهجرة والجوازات بالخرطوم.

يشار إلى أن تلك العملية تعد الثانية من نوعها خلال الأسبوع الجارى إذ تمكنت سلطات المحلية كذلك من إحباط محاولة تسلل 111 أجنبيا إلى ليبيا.
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مصر 365

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