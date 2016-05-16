أخبار السعودية اليوم.. المملكة ترفض محاولات إيران تسييس فريضة الحج

تداولت أخبار السعودية اليوم عددا من الأخبار المهمة، ففى البداية جاء فى أخبار السعودية اليوم، أكد مجلس وزراء السعودية أن المملكة قيادة وحكومة وشعبا ترحب وتتشرف بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار من جميع الجنسيات، وهى لم تمنع أى مسلم من القدوم إلى الأراضى المقدسة، مشيرا إلى أن قرار منع المواطنين الإيرانيين من القدوم للحج يعود إلى المسئولين الإيرانيين.

وشدد المجلس - خلال جلسته الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عقب اطلاع المجلس على ما تم خلال الاجتماع مع المسئولين عن شئون الحج فى إيران ورفض الوفد الإيرانى التوقيع على محضر الاتفاق لإنهاء ترتيبات حجاجهم - على رفض المملكة للمحاولات الإيرانية الهادفة إلى وضع العراقيل لمنع قدوم الحجاج الإيرانيين، بهدف تسييس فريضة الحج واستغلالها للإساءة إلى المملكة التى سخرت كل إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن وضمان أمنهم وسلامتهم وراحتهم خلال أدائهم مناسك الحج والعمرة.

وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفى أن مجلس الوزراء استمع إلى عدد من التقارير عن مستجدات الأوضاع وتطوراتها إقليميا وعربيا ودوليا، مؤكدا استمرار المملكة فى سياستها من خلال التعاون مع الجميع لتحقيق الأمن والسلم الدوليين وحل النزاعات بالطرق السلمية واحترام حقوق الإنسان.

وجدد المجلس ما عبرت عنه المملكة فى جلسة المناقشة الرفيعة المستوى للأمم المتحدة بعنوان "الأمن والسلم الدوليين فى عالم من المخاطر: التزام جديد نحو السلام" أن المملكة لن تألو جهدا بالعمل الجماعى مع المنظمات الدولية والدول الأعضاء التى تؤمن بالعمل الجماعى فى سبيل تحقيق كل ما فيه خير للبشرية، وسوف تستمر فى أداء دورها الإنسانى والسياسى والاقتصادى بحس المسئولية والدعم الإنسانى والاجتماعى والاعتدال والحرص على العدالة.

أخبار السعودية اليوم

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ضربت هزة أرضية فجر اليوم بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر منطقة تبوك شمال السعودية، وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية على موقعها الإلكترونى فقد شعر بالهزة التى استمرت بضع ثوان سكان: تبوك، وحقل، والبدع، ومركز البئر، والمراكز القريبة من خليج العقبة.

ونقلت الصحيفة عن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن أجهزة الرصد الزلزالى التابعة للهيئة سجلت صباح اليوم، سلسلة هزات أرضية أعلاها بقوة 4.8 ريختر فى خليج العقبة.



>أخبار السعودية اليوم

دعت المديرية العامة للجوازات السعودية القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة إلى التقيد بالمدة المحددة فى التأشيرة التى قدموا بموجبها، والالتزام بوقت المغادرة للعودة إلى أوطانهم؛ كى لا يقعوا فى مخالفة نظام الإقامة بالمملكة.

وشددت المديرية - فى بيان اليوم الاثنين - على أن من يتأخر عن المغادرة بعد انتهاء مدة تأشيرة الدخول الممنوحة له ستطبق بحقه عقوبة تصل إلى غرامة مالية 50 ألف ريال، السجن لمدة ستة أشهر الترحيل.

وأكدت المديرية أهمية دور المواطن والمقيم النظامى فى عدم القيام بنقل أو تشغيل أو إيواء المعتمرين المتأخرين عن المغادرة أو التستر عليهم أو تقديم أى وسيلة من وسائل المساعدة لهم تؤدى إلى بقائهم داخل المملكة، وحذرت الجوازات أن من يقوم بتلك المخالفات ستطبق بحقه عقوبة تصل إلى غرامة مالية مائة ألف ريال، والسجن لمدة ستة أشهر، والترحيل إن كان المخالف وافدا، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.

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