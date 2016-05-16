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السعودية والإمارات توقعان محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودى الإماراتى

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السعودية والإمارات توقعان محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودى الإماراتى السعودية والإمارات توقعان محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودى الإماراتى

>وقعت المملكة العربية ، والإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودى الإماراتى.

وقع المحضر من الجانب السعودى وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومن الجانب الإماراتى نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطنى على بن محمد الشامسى.

حضر التوقيع الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، كما حضر من الجانب الإماراتى وكيل ديوان ولى العهد محمد مبارك المزروعي، وسفير الإمارات لدى المملكة محمد بن سعيد الظاهرى.
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