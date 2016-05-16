أخبار سوريا اليوم.. طائرات حربية سورية تشن غارتين بالصواريخ الفراغية على حلب

أخبار سوريا اليوم

أخبار سوريا اليوم

تناولت أخبار سوريا اليوم الاثنين غارات شنتها الطائرات الحربية السورية على مخيم "حندرات" فى حلب شمال سوريا، وأيضا تابعت أخبار سوريا اليوم، زلزال يظرب شمال مدينة تدمر بسوريا.>ورصد المركز الوطنى السورى للزلازل هزة أرضية ظهر الاثنين، بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر شمال مدينة تدمر بسوريا. وأضاف المركز- فى بيان نقلته وكالة الأنباء السورية " سانا "- أن الهزة وقعت عند الساعة الثانية عشرة و14 دقيقة بالتوقيت المحلى، وتركزت على عمق 10 كيلومترات على خط طول 38.28شرقا وخط عرض 34.72 شمالا.>أفادت تقارير إخبارية اليوم الاثنين بأن الطائرات الحربية السورية شنت غارتين بالصواريخ الفراغية على مخيم "حندرات" فى حلب شمال سوريا. وذكرت قناة (سكاى نيوز) أن مروحيات الجيش السورى ألقت براميل متفجرة على قرى وبلدات فى ريف حمص الشمالى.

كما أعرب مصدر في الحوار السوري عن تفاؤله بأن اجتماع مجموعة دعم سوريا، الذي سينعقد في فيينا الثلاثاء القادم، سيخرج "على الأرجح" بقرارات حاسمة بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي في سوريا.

من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن دعم تنظيم "داعش" الإرهابي يأتي من الدول المجاورة لسوريا والعراق، مشددا على أن العملية الجوية الروسية بالمنطقة سمحت بتحسين الوضع في سوريا. وقال لافروف في كلمة ألقاها أمام طلاب جامعة بيلاروس الحكومية الاثنين 16 مايو، إن الإرهابيين يقومون بتجنيد الشباب، مشيرا إلى أن هدفهم يتمثل في "إقامة خلافة تمتد من البرتغال إلى باكستان".

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