صور.. علم «داعش» يكسو السفارة السعودية في برلين

قام الناشط الألماني، أوليفر بينكوفسكي، برسم لوحة ضوئية على مبنى السفارة السعودية في برلين، تضمنت راية “داعش” السوداء وعبارة “بنك داعش”.

وحاول الرجل لفت الانتباه في المجتمع إلى “وجود علاقة بين العربية السعودية وداعش” بحسب اعتقاده، وفقًا لما ذكرته قناة “روسيا اليوم”.

وجدير بالذكر أن وثائق نشرتها “ويكيليكس”، في وقت سابق، تدل على أن السعودية قدمت الدعم المالي لحركة “طالبان” و” القاعدة” و”داعش” على الرغم من إنكار الرياض لذلك بشكل قطعي، وفي الحرب السورية تقدم المملكة الدعم للجماعات المعارضة للرئيس بشار الأسد، التي يرتبط بعضها بشكل وثيق مع داعش وجبهة النصرة.