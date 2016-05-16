«راقب نائب»: «نعمت قمر» و«بدراوي» و«مشهور» ضمن أقل 10 نواب تفاعلاً خلال شهر ابريل

أصدرت حملة “راقب نائب” تقريرها الرابع حول أداء وتقييم النواب، ويعمل التقرير على متابعة أداء النواب داخل البرلمان عبر محاور الدور الرقابي و التشريعي و مدى رضاء المواطنين عن هذا الدور، بالإضافة إلى مدى رضاء المواطنين عن الدور الخدمي و معدلات إيفاء النواب بوعودهم الانتخابية و دورهم الخدمي في الدائرة الانتخابية، بالإضافة إلى مدى شعور المواطنين بأن هذا البرلمان معبرا عن احتياجاتهم من عدمه.

وأوضحت الحملة في بيان لها أن معيار التقييم يقوم على استمارت استطلاع الرأي التي يقوم المواطنين بتعبئتها حول مدى تواجد النائب بالدائرة الانتخابة وتواصله مع المواطنين.

وأشارت إلى أن نتائج شهر أبريل تميزت بارتفاع كبير في معدلات التقييم لأغلب النواب في دوائرهم الانتخابية و رصدنا أن أغلب النواب باتوا يهتمون كثيرا بإطلاع ناخبيهم على كافة فعالياتهم و أنشطتهم و هو ما نعتبره واحدة من قصص نجاح حملة راقب نائب والتي أشعرت كل نواب البرلمان أن هناك متابعة شهرية لفعالياتهم و أعمالهم داخل الدوائر و هو ما دفعهم إلى العمل على إطلاع المواطنين على كافة أنشطتهم.

و قالت إن الفروق ما بين النواب العشرة الأكثر تفاعلا و النواب الأقل تفاعلا ضئيل للغاية.

وكان النواب الفاعلين في دوائرهم الانتخابية هم عيد عبدالله محمد هيكل قسم شرطة المرج عضو حزب الوفد الجديد وشريف فيض الورداني قسما أول وثان السلام مستقل وعصام عبد العزيز على مركز شرطة الواسطى بنى سويف مستقل وعلى عبد الونيس على قسم شرطة دار السلام القاهرة مستقل واحمد محمد زيدان الدمرداش قسم شرطة الساحل عضو حماة الوطن و يسن عبد الصبور محمد على مركز شرطة نصر النوبة أسوان.

وكان النواب الاقل تفاعلا محمد بدوى سيد دسوقى قسم شرطة الجيزة الجيزة مستقل وخالد عبد الرحمن عبد ا احمد مشهور مركز منيا القمح الشرقية وجمال الدين سعيد ومحمود الشريف، عماد فؤاد محروس ناصف مركز كفر الدوار، مجدى عبد العزيز محمد سيف دائرة مركز بنها ، أمين محمد على مسعود دائرة الزوايه الشرابيه حسن احمد محمد حسن مركز المنيا ، نعمت رشاد محمد احمد قمراقسام المحلة الكبرى محمد فؤاد محسن بدراوى دائرة نبروه وطلخا ،.