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مخرج «جريدي»: سنشارك في مهرجان سينمائي بإيران.. وقناة فرنسية أرادت شراء الفيلم

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مخرج «جريدي»: سنشارك في مهرجان سينمائي بإيران.. وقناة فرنسية أرادت شراء الفيلم مخرج «جريدي»: سنشارك في مهرجان سينمائي بإيران.. وقناة فرنسية أرادت شراء الفيلم

فيلم “جريدي”

كتب – هشام عواض

قال المخرج محمد هشام، مخرج فيلم جريدي، أول فيلم مصري ناطق باللغة النوبية، إن الفيلم مشارك في “الفيلم ماركت” قسم الشورت كورنر، في مهرجان “كان” السينمائي في باريس في دورته الحالية الـ69.

وأضاف “هشام” في تصريحه لوكالة “ONA”  أن هذا العام شرط مشاركة الأفلام القصيرة في مهرجان “كان” أن تكون مدة الفيلم 15 دقيقة، بينما فيلم “جريدي” مدته 28 دقيقة، مما لم يسمح ذلك في مشاركته في المسابقة الرسمية للمهرجان.

وأكد “هشام” ‘‘أن بعد الفيلم في “الفيلم ماركت” أبدت القناة الخامسة الفرنسية رغبتها بشراء الفيلم، لكني لا أفكر في عرضه تليفزيونيًا حاليًا لأن هذا سينهي دورته في المشاركة في المهرجانات’’.

وأوضح مخرج “جريدي”، أن الفيلم سيشارك هذا الشهر في مهرجان إيران السينمائي، وسيتم عرضه في باريس يوم 21 مايو الجاري في مقر الاتحاد النوبي العالمي.

ويعد فيلم “جريدي” أول عمل روائي قصير ناطق باللغة النوبية، يقدم تفاصيل حول النوبة، وشارك الفيلم في خمس مهرجانات عالمية، وفاز بالعديد من الجوائز.

الفيلم من إخراج محمد هشام وتأليف السيناريست جمال صلاح، وتصوير أشرف المحروقي وساموريرا، ومن إنتاج فيلم “ميديا”، أحمد كردوس، و”ذا سيل” وائل فرج وشريف فتحي.

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