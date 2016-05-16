14 فائدة صحية وجمالية لزيت اللافندر

يمتاز زيت اللافندر بالعديد من الفوائد الصحية والجمالية في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على اهم الفوائد الصحية والجمالية لزيت اللافندر

يستخرج زيت اللافندر من الزهور من نبات الخزامى ، في المقام الأول من خلال التقطير بالبخار .

> الزهور من الخزامى له عطر الطبيعة والتي تستخدم لصنع المجففات لعدة قرون . تقليديا ، كما تم استخدام زيت اللافندر الأساسي في صنع العطور . فإن الزيت مفيد جدا في العلاج بالروائح ويتم إجراء العديد من الاستعدادات العطرية وتركيبات باستخدام زيت اللافندر . زيت اللافندر يمزج جيدا مع العديد من الزيوت الأساسية الأخرى بما في ذلك خشب الأرز ، الصنوبر ، كلاري حكيم ، والمسك ، وجوزة الطيب . اليوم ، وكثيرا ما يستخدم زيت اللافندر الأساسي في أشكال مختلفة بما في ذلك النفط الروائح ، والمواد الهلامية ، والتسريب ، محلول ، والصابون .

زيت اللافندر هو زيت مستخلص من زهرة الخزامي، ويعدّ أحد أهم الزيوت العطريّة، ويتم استخراجه بالتقطير بالبخار، وليس له لون محدّد، ويحتوي زيت اللافندر على العديد من الفوائد، ويتمتّع برائحة عطرة جميلة وفوّاحة، وهو معروف منذ القدم، ويستخدم أيضاً في تركيبات بعض العطور والصابون، وله فوائد صحيّة عديدة أيضاً منها: تخفيف الألم، وعلاج الجهاز التنفسي، وإزالة التوتّر، والعديد من الفوائد الأخرى، وهو مفيد أيضاً في علاج مشاكل الشعر والبشرة، ويعمل في القضاء على الحشرات، ويدخل أيضاً في صناعة الشاي وبعض المشروبات، وسنتطرّق في مقالنا إلى تفصيل أكثر لهذه الفوائد.

الفوائد الصحية للافندر

الجهاز العصبي

لافندر له رائحة مهدئة مما يجعله منشط ممتاز للأعصاب وقضايا القلق . وبالتالي ، فإنه يمكن أيضا أن تكون مفيدة في علاج الصداع النصفي ، والصداع ، و الاكتئاب ، والتوتر العصبي والضغط النفسي . رائحة منعشة يزيل الإرهاق العصبي والأرق مع زيادة النشاط العقلي . لها تأثير مدروسة جيدا على الجهاز العصبي اللارادي ، وهذا هو السبب في كثير من الأحيان يتم استخدامه كعلاج للأرق وأيضا كوسيلة لتنظيم تقلب معدل ضربات القلب . وأظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الاختبارات أظهرت انخفاضا كبيرا في الضغط النفسي والقلق ، فضلا عن زيادة الوظيفة الإدراكية عند استنشاقه زيت اللافندر وزيت إكليل الجبل قبل اتخاذ الامتحان!

النوم

اللافندر يدفع إلى النوم التي جعلت من توصية مشتركة للعلاج بديل من الأرق .

> وقد أظهرت الدراسات المتكررة على المرضى المسنين و الزيادة في انتظام نومهم عندما يتم استبدال الدواء النوم المعتادة مع بعض زيت اللافندر الأساسي التي توضع على الوسائد . الذي لديه مثل تأثير الاسترخاء على الناس أنه يمكن في كثير من الأحيان يحل محل الطب الحديث عن قضايا النوم .

حب الشباب

وفقا لاطباء الامراض الجلدية والتدليك بالزيوت العطرية ، زيت اللافندر الأساسي هو واحد من الزيوت الأكثر فائدة في علاج حب الشباب ، والذي هو شرط غير مريح جدا ومحرجة أن يؤثر في المقام الأول الشباب لأنها تتحرك من خلال سن البلوغ ، ولكن يمكن أيضا أن تصيب البالغين . يتميز القروح الحمراء ، التي أثيرت على الوجه والجسم التي تحدث بسبب عدوى بكتيرية بالقرب من الغدة الزهم . عندما الزهم لا يمكن أن يفرز بشكل صحيح من الغدد الزهم على وجهه ، ويبدأ لبناء ، لا سيما بسبب البلوغ يحفز الزهم الزائد والبكتيريا يتغذى منه ، وخلق حلقة مفرغة من تهيج ، والعدوى ، والقروح مرئية التي يمكن أن تؤدي إلى خطيرة تندب .

منع البكتريا

زيت اللافندر يمنع البكتيريا التي تسبب العدوى الأولية ، ويساعد على تنظيم بعض الإفراط في إفراز الزهم من خلال التلاعب الهرمونية ، ويمكن أن تقلل من علامات حب الشباب ندبات بعد بدأ للشفاء . يمكن إضافة كمية صغيرة من زيت اللافندر الأساسي إلى الكريمات أو المراهم الجلدية الأخرى زيادة كبيرة في القدرة على الإغاثة والشفاء .

تخفيف الآلام الظهر

من المعروف لافندر من الضروري النفط كعلاج ممتاز لأنواع مختلفة من آلام بما في ذلك تلك الناجمة عن التهاب العضلات والتوتر ، وآلام في العضلات والروماتيزم والالتواء ، وآلام الظهر وألم الظهر: تخفيف الألم . تدليك منتظمة مع زيت اللافندر يمكن أيضا تقديم الإغاثة من الألم في المفاصل . وهناك دراسة أجريت على تخفيف الألم بعد الجراحة أظهرت أن الجمع بين الخزامى بخار الزيت العطري إلى الأكسجين إلى خفض كبير في مقدار الألم من ذوي الخبرة ، مقابل أولئك المرضى أحيا فقط مع الأكسجين بعد عملية جراحية كبرى .

رائحة مميزة جميلة

رائحة زيت اللافندر الأساسي هو قوي لأنواع كثيرة من الحشرات مثل البعوض ، البراغيش ، والعث . تطبيق بعض من زيت اللافندر على الجلد المكشوف عندما تكون خارج لمنع هذه دغات مزعجة . وعلاوة على ذلك ، إذا كنت لا يحدث ليكون لعض من قبل واحدة من تلك الحشرات ، وزيت اللافندر الأساسي والصفات المضادة للالتهابات التي من شأنها أن تقلل من تهيج والألم الذي يصاحب لدغ علة .

مدر للبول

اللافندر هو جيد لعلاج الاضطرابات البولية بسبب تأثير تحفيز على إنتاج البول . وعلاوة على ذلك ، فإنه يساعد في استعادة التوازن الهرموني والحد من التهاب المثانة أو التهاب المثانة البولية . كما أنه يقلل من أي تقلصات المرتبطة مع هذه وغيرها من الاضطرابات .

اضطرابات الجهاز التنفسي

يستخدم على نطاق واسع زيت اللافندر لمختلف مشاكل في الجهاز التنفسي بما في ذلك التهابات الحلق والانفلونزا والسعال والبرد ، والربو ، واحتقان الجيوب الأنفية ، و التهاب الشعب الهوائية والسعال الديكي والتهاب الحنجرة ، التهاب اللوزتين و . يتم استخدام النفط إما في شكل بخار أو يتم تطبيقها على الجلد في الرقبة والصدر والظهر . وأضاف أن العديد من التبخير والاستنشاق التي تستخدم عادة لنزلات البرد والسعال . طبيعة تحفيز من زيت اللافندر الأساسي ويمكن أيضا تخفيف عن البلغم وتخفيف الازدحام المرتبطة أمراض الجهاز التنفسي ، وتسريع عملية الانتعاش ويساعد الجسم بشكل طبيعي القضاء على البلغم والمواد الأخرى غير المرغوب فيها . بخار من زيت اللافندر الأساسي له أيضا صفات مضادة للجراثيم التي يمكن أن محاربة التهابات الجهاز التنفسي .

العناية بالشعر

اللافندر من الضروري النفط هو مفيد للعناية بالشعر لأنه قد ثبت أن تكون فعالة جدا على القمل والبيض القمل ، والقمل . وعلاوة على ذلك ، كما ثبت زيت اللافندر الأساسي أن تكون مفيدة جدا في علاج تساقط الشعر ، وخاصة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من ثعلبة ، أحد أمراض المناعة الذاتية حيث يكون الجسم يرفض بصيلات الشعر الخاصة بها . أفادت دراسة أبله أن أكثر من 40٪ من المرضى حاصة في الدراسة عن زيادة في نمو الشعر عندما يفرك زيت اللافندر الأساسي بشكل منتظم في فروة الرأس الخاصة بهم . لذلك ، ينصح أحيانا زيت اللافندر كإجراء وقائي لنمط صلع الذكور!

السرطان

على الرغم من المزيد من البحوث يجب القيام به على البشر ، وهناك أبحاث هامة عن آثار الخزامى ، بالاشتراك مع الزيوت الأساسية الأخرى ، باعتبارها وسيلة لمنع حدوث سرطان الثدي في الفئران . ومع ذلك ، وهذا يمكن أن يكون مؤشرا لزيادة فرصة الخزامى تقاتل تأثيرات مسرطنة أخرى و جود سرطان .

الدورة الدموية

لافندر من الضروري النفط هي أيضا جيدة لتحسين الدورة الدموية في الجسم . كما أنه يخفض ضغط الدم وغالبا ما يستخدم لارتفاع ضغط الدم . وهذا يعني أن ليس فقط الأجهزة زيادة مستوياتها من الأوكسجين ، وتعزيز قوة العضلات والصحة ، ولكن نشاط الدماغ يمكن أن يكون دفعة ملحوظة ، لا يزال البشرة مشرقة ومسح مع الدم ، وحماية الجسم من مخاطر الاصابة بالنوبات القلبية وartherosclerosis التي غالبا ما يترافق مع ضعف الدورة الدموية . أخيرا ، من حيث مرضى السكري ، وتطبيق أو استنشاق زيت اللافندر الأساسي يمكن أن تمنع بعض المخاطر الجدية على التداول منخفضة ، مما يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة أو حتى مميتة .

الهضم

زيت اللافندر مفيد لعملية الهضم لأنه يزيد من التنقل من المواد الغذائية داخل الأمعاء . النفط أيضا يحفز إنتاج العصارة المعدية والصفراء ، وبذلك تساعد في علاج عسر الهضم وآلام في المعدة ، مغص ، وانتفاخ البطن والقيء والإسهال .

الحصانة

الاستخدام المنتظم للزيت اللافندر الأساسي يوفر مقاومة لمجموعة متنوعة من الأمراض . فمن المعروف أن لديه الخزامى مضاد للجراثيم والصفات المضادة للفيروسات التي تجعلها مثالية للدفاع عن الجسم ضد الأمراض النادرة مثل مرض السل ، والتيفوئيد ، والدفتيريا ، وفقا لبحث في وقت مبكر من القرن 20 .

العناية العامة بالبشرة

يمكن أن يعزى الفوائد الصحية لزيت الخزامى للبشرة لخصائصه المطهرة والمضادة للفطريات . يتم استخدامه لعلاج اضطرابات الجلد المختلفة مثل حب الشباب ، والتجاعيد ، والصدفية ، والحالات الالتهابية الأخرى . ويشيع استخدام ذلك لتسريع عملية التئام الجروح ، والتخفيضات ، والحروق ، وحروق الشمس لأنه يحسن تشكيل الأنسجة ندبة . يضاف زيت اللافندر أيضا أن البابونج لعلاج الأكزيما .

خلطات زيت اللافندر المفيدة