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ممثل منظمة الصحة: حالة وفاة كل 6 ثوانٍ بسبب التدخين

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ممثل منظمة الصحة: حالة وفاة كل 6 ثوانٍ بسبب التدخين ممثل منظمة الصحة: حالة وفاة كل 6 ثوانٍ بسبب التدخين
أكد الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة خلال مؤتمر إعلان نتائج بحث التدخين بين طلبة وطالبات المدارس الثانوية، أن التدخين يعتبر السبب الرئيسى للوفاة فى العالم والذى يمكن الوقاية منه.

وقال الدكتور جون جبور: "من المتوقع أن يزداد وباء التبغ سوءا إذا لم يتم اتخاذ التدخلات اللازمة لعكس الاتجاهات والمؤشرات الحالية وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية فإن استخدام التبغ المباشر والتعرض للتدخين السلبى هما المسببان الرئيسيان لنحو 6 ملايين حالة وفاة كل عام عالميا أى وفاة واحدة كل 6 ثوانٍ، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 8 ملايين حالة وفاة سنويا بحلول عام 2030.


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