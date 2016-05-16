عوض تاج الدين: التدخين يؤدى للإصابة بسرطان الرئة والسدة الرئوية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق رئيس الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن خلال مؤتمر إعلان نتائج بحث التدخين بين طلبة وطالبات المدارس الثانوية، أن التدخين والتدخين السلبى له تأثير تراكمى مؤكدا أن سرطان الرئة من أسوأ أنواع السرطانات الناتجة عن التدخين.

وقال إن عمر مريض سرطان الرئة هو عام أو عامين، ولكن الأسوأ هو مرض السدة الرئوية حيث يكون المريض شابا وفى عز شبابه ورغم ذلك يكون معاقا ولا يستطيع التنفس موضحا أن التدخين يشمل السجائر والشيشة والبايب والظاهرة الواضحة حاليا ليس التدخين بين الرجال فقط ولكن بين الشباب وبين السيدات وأيضا.

وأضاف: "كنت أنزعج جدا وأنا رئيس جامعة عين شمس عندما كنت أرى المبانى الموجودة حول الجامعة تحولت إلى كافيهات لتدخين الشيشة، موضحا أن طالب الثانوى يكون عمرة ما بين 15 إلى 17 سنة ويدخن بشراهة وهى ظاهرة خطيرة.

وأكد أن التدخين السلبى أصبح ظاهرة حيث وجد أن السرطان يصيب زوجات المدخنين بما نسبته 10 أضعاف للمتزوجات من غير المدخنين داعيا لوقفة لمواجهة هذا المرض لخطورته على شباب مصر.

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