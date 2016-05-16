بلاغ عاجل يتهم وزير الزراعة ومدير مكتبه بإهدار80 مليون جنيه

تقدم سمير صبري، المحامي، اليوم الإثنين، ببلاغٍ عاجل لنيابة الأموال العامة العليا ضد عصام فايد، وزير الزراعة، ومدير مكتبه خالد الحفني علي.

وجاء البلاغ استنادًا لما فجره النائب مدحت الشريف، تحت قبة البرلمان، والذي أفاد بواقعة إجرامية تتمثل في نهب، سرقة، وإهدار للمال العام، حين قال” بالنسبة لخالد بيه الحفني مدير مكتب حضرتك أنا متشرفتش بيه، وما قبلتوش، ومرحتش لحضرتك الوزارة بس أقول لحضرتك بأمانة والكلام ده أنا هحطرحه وهقدمه لرئيس المجلس في صورة استجواب”، بحسب مقدم البلاغ.

وأضاف النائب بحسب البلاغ، “أنا عندي مخالفات مالية بالمليارات، ومستندات في وزارة الزراعة، وتحديدًا عشان أنبه حضرتك من دلوقتي في مشروع التنمية الريفية بمحافظة البحيرة، اللي بيحصل فيه سرقة، حرام، وضلال، وهقول لحضرتك بس حاجة واحدة في 80 مليون جنيه، اثبت في سجلات التنمية الريفية أنه اشترى بيهم معدات أنا بتحدى علني لو في من 80 مليون جنيه معدات صامولة مسمار واحد حضرتك هذا الموضوع في متنهى الخطورة”.

وقاطع رئيس المجلس، النائب مدحت الشريف، حينذاك، قائلًا “شكرًا شكرًا”، ولم يستكمل النائب حديثه الذي كشف فيه عن انحرافات، سرقة، حرام، وضلال في وزارة الزراعة.

ومن الثابت أن كل الوقائع التي عددها النائب مدحت الشريف تشكل جميعها جرائم عتداء على المال العام، ومما يأسف له إن رئيس المجلس لم يعط أي أهمية لما صرح به النائب رغم خطورته، بحسب مقدم البلاغ.

وأضاف سمير صري، مقدم البلاغ، استنادًا لما سبق ” وعلى ذلك يحق للمبلغ التقدم لسيادتكم بهذا البلاغ، لتحقيق الواقعة، وسماع النائب بمجلس النواب مدحت الشريف، والمستندات، والأدلة التي قطع إن لديه هذه المستندات، وأن هناك 80 مليون جنيه، التي أثبتها المبلغ ضدهما في سجلات التنمية الريفية” .

كما أضاف “صبري”، أطالب بالتحقيق بالواقعة، وإصدار أمر بمنع مغادرة وزير الزراعة، ومدير مكتبه للبلاد، وتقديم جميع المتورطين فيها للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وقدم صبري أسطوانة مدمجة تحوى حديث النائب مدحت الشريف، تحت قبة مجلس النواب .