إسعاد يونس تتعلم الرقص مع أحمد فتحي في «صاحبة السعادة»

تعيد قناة CBC عرض حلقة الفنان الشاب أحمد فتحي، مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، في برنامج “صاحبة السعادة”، وذلك بعدما قررت إعادة إذاعة حلقة حميد الشاعري في نفس البرنامج، حيث أعادت القناة الحلقتين بناء على طلبات الجماهير التي وصلت للقناة وطالبت بإعادة عرضهما.

وفي هذه الحلقة التي تحمل عنوان “غصب عني هرقص”، تتحدث إسعاد يونس عن الرقص وفوائده السبع وتأثيره على العضلات واللياقة البدنية والحالة المزاجية للأشخاص، ويحل ضيفًا على الحلقة الفنان أحمد فتحي الذي يتحدث بدايته الفنية ودراسته في معهد المسرح، كما يتحدث عن الرقص ويوضح أين تعلمه.

وتحل ضيفة عليهم المصرية ليوني التي عاشت في ايطاليا فترة، والتي تتحدث عن موهبتها في الرقص وتعمليها الرقص للأشخاص الأخرين، وتوضح المواصفات المطلوبة في الشخص للرقص، كما ستعلم أحمد فتحي وإسعاد يونس “تاب دانسينج”.

وفي الفقرة التالية يحل عليهم ضيفًا زياد على راقص الهيب هوب الذي سيتحدث عن الرقصة الشهيرة ويشرح تاريخها، كما يوضح قواعدها ويقوم بتعليمها لأحمد فتحي وإسعاد يونس على الهواء.

وفي فقرة أخرى تحمل راقصة “السالسا” نسمة عبد الحق ضيفة على إسعاد يونس، لتتحدث عن الرقصة الشهيرة، كما تتحدث عن الصفات المطلوب توافرها في راقص “السالسا” كما تقوم بتعليم أحمد فتحي وإسعاد يونس رقصة السالسا، وفي فقرات أخرى تتعلم إسعاد يونس مع أحمد فتحي رقة “التحطيب” الصعيدية، وتتعرف على قواعدها، كما تتعلم رقصة “الحجالة” البدوية، وأخيرًا الرقص البدوي.