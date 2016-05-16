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مدير أمن الغربية يطالب نقيب محامى المحلة بإخراج محام من منزله لإزالته

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مدير أمن الغربية يطالب نقيب محامى المحلة بإخراج محام من منزله لإزالته مدير أمن الغربية يطالب نقيب محامى المحلة بإخراج محام من منزله لإزالته
أجرى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية اتصالا هاتفيا بماهر درويش نقيب المحامين بالمحلة، طالبه خلاله بالحضور إلى قرية كفر حجازى لإخراج المحامى جمال موسى من منزله المبنى بالمخالفة على بحر شبين بالقرية، وذلك لتنفيذ قرار إزالة المنزل.

وأكد مدير أمن الغربية أنه فى حال عدم امتثاله للتعليمات سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حياله.

واعترض المحامى جمال موسى على حملة الإزالات، وقال له مدير أمن الغربية أن الجميع متساوون أمام القانون، وسيتم إزالة جميع المنازل المخالفة.


>ضبط3 أشخاص اعترضوا حملة أمنية لازالة التعديات بالمحلة

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