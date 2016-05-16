بالصور..إحباط محاولة تهريب ألعاب نارية محظور دخولها البلاد بميناء بورسعيد

تمكنت مباحث أمن الموانئ ببورسعيد، برئاسة العميد حمدى صالح، من إحباط محاولة تهريب ألعاب نارية من الصواريخ والشماريخ داخل حاوية 40 قدم قادمة من الصين إلى ميناء بورسعيد.

كان قد تلقى اللواء عاطف غراب، مدير الإدارة العامة لشرطة تأمين محورقناة السويس، بلاغا يفيد وجود مواد محظور دخولها البلاد داخل حاوية قادمة من الصين.

وعلى الفور تم تشكيل فريق أمن من العميد محمد الألفى مدير إدارة شرطة الموانئ، والعقيد محمد حرب، والمقدم محمد حلمى العفنى، وبالمعاينة تبين وجود كميات كبيرة الألعاب النارية المتمثلة فى الصواريخ والشماريخ مخبأة خلف الحاوية بمشمول شمعة فلاتر بالمخالفة بما جاء داخل الحاوية.

وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على المضبوطات، وإخطار نيابة الميناء لمباشرة التحقيقات.

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