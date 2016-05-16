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غارات حكومية على سجن إدلب والمعارضة تقصف مطار النيرب

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غارات حكومية على سجن إدلب والمعارضة تقصف مطار النيرب غارات حكومية على سجن إدلب والمعارضة تقصف مطار النيرب

أرشيفية

شن الجيش السوري غارات، اليوم الاثنين، على سجن إدلب المركزي، بينما قصفت المعارضة المسلحة تجمعات للجيش داخل مطار النيرب العسكري في حلب بصواريخ غراد.

وأعلنت المعارضة مقتل 20 جنديًا سوريًا خلال محاولتها إستعادة السيطرة على الزارة بحماة، ونفذت طائرات حربية غارة على مناطق في بلدة الناجية بريف جسر الشغور الغربي.

وتعرضت مناطق في قريتي الكندة ومرعند ومحيط بلدة الناجية بريف جسر الشغور الغربي لقصف من قبل القوات الحكومية، دون معلومات عن خسائر بشرية، في حين قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدة بداما بريف جسر الشغور الغربي.

وقصفت فصائل المعارضة مطار النيرب العسكري بصواريخ جراد، وتستعمل القوات الحكومية هذا المطار في التزود بالأمدادت.

وكانت تقارير قد تحدثت عن وصول مقاتلين إيرانيين إلى هذا المطار، وهو هدف دائم للقصف من قبل المعارضة المسلحة.

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