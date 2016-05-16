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تجديد حبس 27 من المتهمين في أحداث «عشي الأقصر» 15 يومًا على ذمة التحقيقات

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تجديد حبس 27 من المتهمين في أحداث «عشي الأقصر» 15 يومًا على ذمة التحقيقات تجديد حبس 27 من المتهمين في أحداث «عشي الأقصر» 15 يومًا على ذمة التحقيقات

تجديد حبس متهمين – أرشيفية

 

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الأقصر الجزئية، اليوم الإثنين، حبس 27 من المتهمين في الأحداث التي شهدتها قرية العشي شمال المحافظة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقال محمد العشاوي، محامي المتهمين، إن النيابة وجهت للمقبوض عليهم 11 تهمة بناءً علي تحريات المباحث وهي : ‘‘تعطيل سير وسائل النقل العام البرية، وإضرام النيران عمدا فى سيارتي شرطة، واحتجاز عدد من الضباط وأفراد أمن من الشرطة، وإحراز سلاح ناري غير مرخص وإحراز ذخائر وزجاجات فارغة وأحجار والمشاركة في قطع الطريق وإلقاء الحجارة، والاشتراك في التجمهر، والاتهام بتخريب ممتلكات عامة مخصصة لمهام حكومية، واستعمال القوة والعنف مع موظفين حكوميين مكلفين بخدمة عامة’’.

كانت قرية العشي شمال الأقصر قد شهدت مساء الجمعة وحتي فجر السبت اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة وأهالي القرية احتجاجًا علي إلقاء قوة أمنية القبض علي طالبين كانا يقودان دراجة بخارية بدون ترخيص تم علي إثر هذه الاشتباكات إلقاء القبض على 31 شخص تم إخلاء سبيل 4 منهم وحبس 27 آخرين.

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