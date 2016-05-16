النيابة تنتهى من سماع متضررى حريق العتبة وتستدعى مسئولى الأمن الصناعى بالحى

انتهت نيابة الموسكى برئاسة المستشار محمد شحاتة، من الاستماع لأقوال أكثر من 150 شخصا من متضررى حادث حريق سوق الرويعى فى منطقة العتبة.

وتضاربت أقوال بعض المتضررين من شهود العيان حول أسباب نشوب الحريق، وكونه بفعل فاعل أوماس كهربائى، كما أثبت جميع متضررى حريق سوق الرويعى بضائعهم التى أتت عليها النيران، تمهيدا لحصولهم على تعويضات من الحكومة.

وفى السياق ذاته قررت نيابة الموسكى استدعاء المسئولين عن الأمن الصناعى بحى الموسكى للاستماع إلى أقوالهم حول اشتراطات الحماية المدنية فى العقارات والمحال التجارية وفندق الأندلس، ودورهم حول المتابعة الدورية للتفتيش على هذه الاشتراطات.

ومن جانب آخر تسلم أهالى ضحايا حادث حريق سوق الرويعى جثثهم، عقب ورود نتائج تحليل "الدى أن إيه " وتأكيدها على صحة أقوال أهالى الضحايا.

وقرر المستشار محمد بكرى، مدير نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، فى وقت سابق، إجراء تحليل "دى إن أيه" للتعرف على هوية الـ3 جثث المتفحمة، ضحايا حريق سوق الرويعى بالعتبة.

و أشارت المناظرة الأولية التى أجراها مدير نيابة وسط الكلية، إلى أن الجثث الثلاث متفحمة ومجهولة الهوية ولـ 3 ذكور، وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا الحريق إلى 3 حالات وفاة، وإصابة 91 فى حريق العتبة بمنطقة الرويعى.

النيابة تستعجل تحريات المباحث حول حريق سوق الرويعى بالعتبة