ضبط رومانية أثناء ممارسة الرذيلة بأحد فنادق المطار مقابل 300 دولار فى الساعة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء أمجد شافعى من ضبط فتاة رومانية الجنسية أثناء ممارستها الرذيلة مع راغبى المتعة الحرام مقابل مادى دون تمييز.

ورودت معلومات للواء أسامة عايش، مدير النشاط الخارجى بالإدارة، عن وجود صفحة على الإنترنت لإحدى الفتيات الأجنبيات، تتضمن صورا إباحية وبيانات عن الفتاة، وتبدى رغبتها فى ممارسة الجنس مع الرجال مقابل 300 دولار فى الساعة.

وأسفرت التحريات التى أعدها العميد أشرف كسبة، والمقدم أيمن بيومى أن المتهمة تدعى "ادلينا د" رومانية الجنسية 27 سنة، وأنها تتخذ من أحد الفنادق بمطار القاهرة وكرا لها لاستضافة راغبى المتعة الحرام.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تمكن المقدم سيد عبد الغفار من ضبط المتهمة داخل الفندق، وبمواجهتها اعترفت بممارستها الدعارة مع راغبى المتعة الجنسية دون تمييز عن طريق صفحتها على الإنترنت مقابل مبلغ 300 دولار للمرة الواحدة، وأضافت أنها أنشأت ذلك الموقع لذات الغرض، كما أقرت أنها وصلت البلاد منذ 7 أيام.

وبتفتيشها تم التحفظ على هاتفين محمول خاصين بالمتهمة عليهما الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات الجنسية و10 أوقية ذكرية ومبلغ 30 ألف جنيه متحلات جريمتها وقد تحرر المحضر اللازم وأرسل المتهمة إلى النيابة للتحقيق.

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