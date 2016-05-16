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وفاة النجم باستر كوبر عن 87 عاماً

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الإثنين 16-05-2016 14:04

فارق النجم الموسيقي وعازف الترومبون الأمريكي الشهير باستر كوبر Buster Cooper الحياة عن عمر ناهز الـ 87 عاماً، بعد صراع مع المرض.
كوبر الذي بدأ مسيرته الموسيقية في أواخر الأربعينيات توفي في منزله في فلوريدا وتحديداً في بلدته سان بترسبارغ؛ وذلك بعد صراع طويل مع سرطان البروستات.
كوبر اشتهر خلال مسيرته الموسيقية الطويلة بعزفه المميز على الترومبون مع العديد من فرق الجاز.
يذكر أن باستر كوبر قدم حفلات موسيقية للعديد من رؤساء أمريكا في البيت الأبيض، إضافة الى تقديمه حفلاً أمام الملكة اليزبيث الثانية في لندن.

 

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