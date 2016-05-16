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طليق هيفاء وهبي يستحوذ على فضائيةOn TV من ساويرس

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الإثنين 16-05-2016 14:33

في خطوة مفاجئة، قام رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة طليق المغنية هيفاء وهبي ومالك شركة إعلام المصريين، بشراء فضائية on t v التي كانت مملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس.
ومن المقرّر أن تغيّر القناة في سياستها، خاصة وأنّ أبو هشيمة معروف بولائه للنظام الرئاسي المصري، كما سيعرض على القناة عدد من المسلسلات الرمضانية بشكل حصري.
وقال أبو هشيمة في بيان إعلامي إنّ هذه الخطوة تأتي في إطار إستراتجية شركة إعلام المصريين في ضخ استثمارات كبيرة في قطاع الإعلام المصري لاستعادة الريادة المصرية في القطاع الإعلامي، واستعادة قوة الإعلامية في مجال صناعة التلفزيون والدراما وفق قواعد تنافسية طموحة.
وأكد أبو هشيمه على الخط الوطني الثابت لقناة ON TV وشدّد على اقتحام القناة لمجالات جديدة في الإعلام التلفزيوني الاحترافي عبر ضم برامج جديدة، ومحتوى درامي متنوّع يستقطب قطاعات أوسع من المشاهدين.

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سيدتي

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