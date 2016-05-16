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ليام نيسون يشارك النجوم العرب بالدفاع عن أطفال سوريا

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الإثنين 16-05-2016 14:39

ظهر النجم العالمي ليام نيسون Liam Neeson في حملة التضامن مع الأطفال اللاجئين السوريين، إلى جانب مجموعة من النجوم العرب.
ودعا الممثل البالغ من العمر 63 عاماً المجتمع الدولي إلى حماية هؤلاء الأطفال بعد خمس سنوات من القتال، باعتبارهم ضحايا صراعات الإنسانية، كما طالب بوقف الحرب.
وظهرت في الفيديو النجمة دنيا سمير غانم والممثل محمود قابيل، اللذان طالبا المجتمع الدولي أيضاً بـ إيقاف الحرب إنما باللغة العربية.
وقد نشرت صفحة الأمم المتحدة الخاصة بالشرق الأوسط الفيديو الذي جمع سفراءها للنوايا الحسنة حول العالم على صفحتها الخاصة في تويتر.
يُذكر أن نيسون قدم عدداً من الأفلام العالمية، وحصل على العديد من الجوائز المهمة، منها جائزة جمعية نقاد السينما في لوس أنجلوس لأفضل ممثل.

 

 

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