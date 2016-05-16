فارس الحلو يدخل الدراما الفرنسية

دخل الفنان السوري فارس الحلو الدراما الفرنسية من خلال المسلسل الفرنسي «مكتب الأساطير» «Le Bureau des Légendes» العمل من إخراج «إربك روشان»، وعن دوره في العمل قال الفنان فارس بتصريح خاص لموقع سيدتي نت: «أجسد شخصية «هاشم الخطيب» وهو رجل أعمال سوري مقيم في فرنسا، وتدور أحداث العمل في مكتب الاستخبارات الفرنسية والأمريكية، يعيش هاشم قصة حب مع فتاة فلسطينية اسمها «ناديت» وهذا ما يدفعه لدخول سورية على أساس أنها مهمة، ولكن يكون السبب الرئيسي البحث عن حبيبته التي تتعرض للتهجير بسبب الأوضاع في سورية» واعتبر الحلو بأن هذا العمل يفتح له أبواباً جديدة على المستوى العالمي.