جيهان عبدالعظيم: أحلم بتوأمين

أعلنت الفنانة جيهان عبدالعظيم زواجها من الكاتب والصحافي المصري «إياد إبراهيم» وبتصريح خاص لموقع مجلة سيدتي قالت عبدالعظيم: «الحب ما جمعني بزوجي بعد القناعة، ففي بداية اللقاء لم يكن هناك أي تصريح عن الحب، بل بدأت علاقتنا بصداقة لتتطور لحب، ومن بعدها طلب يدي للزواج، وهذا ما جعلني أحبه أكثر؛ فهو رجل في زمن قلت فيه الرجولة، على الرغم من كثرة الرجال، وعن الأولاد قالت عبدالعظيم: أنا لدي شغف كبير للأمومة، وأتمنى أن أرزق بتوأمين، فهذا حلمي وأتمنى من الله أن يحققه لي، كما قالت عبدالعظيم بأنها ستستقر بين سورية ومصر بحكم عملها، ولكنها هذه الفترة متفرغة لزوجها.