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السلطان سليمان يخفض وزنه 5 كيلو مقابل 4 ملايين دولار

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الإثنين 16-05-2016 16:29

بعد غياب طويل عن الشاشة، قارب العام ونصف العام، سيعود الممثل التركي خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان في عمل دراميّ جديد، ستُصوّر أحداثه العائدة إلى سنة 1918 في مدينة إزمير التركية.

ويأمل خالد أن يحظى المسلسل بنفس نجاح وجماهيرية مسلسليه "ويبقى الحب" و" حريم السلطان".
وقد بدأ خالد آرغنش فعلاً بتحضير شخصيته من حيث الشكل أولاً، إذ قام بتخفيض وزنه 5 كيلوجرامات لتتناسب مع طبيعة وشكل وسنّ شخصيّته الدرامية الجديدة.
وستقوم شركة (O3) التركية – العربية بإنتاج مسلسل آرغنش الجديد بميزانية إنتاجية كبيرة، في وقت كشفت صحيفة "بوستا" التركية قيمة الأجر الذي سيتقاضاه خالد عن أدائه دور البطولة، وهو أعلى أجر تقاضاه ممثل تركي عن مسلسل درامي لغاية عام 2016، إذ سيتقاضى أجراً قدره 4 ملايين دولار أمريكي.

وكان آخر أجر تقاضاه خالد في مسلسل "حريم السلطان"، وتحديداً في الموسمين الثالث والرابع منه، هو 20 ألف دولار أمريكي عن الحلقة الواحدة.
ومتوقع أن يؤدّي خالد في مسلسله الجديد دور رجل وطني يدعى جواد.
ولم يكشف بعد اسم الممثلة التي ستشاركه بطولته من بين المرشّحات الثلاثة سونغول أودين وزوجته بيرغوزار كوريل ونورغول يشلشاي.

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