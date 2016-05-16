رغم الحر الشديد ممثلون يصوّرون أدوارهم بملابس شتوية ما السبب؟

أثّرت موجة الحرارة الشديدة التي تمرّ بها مصر حيث تصل درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها، سلباً على بعض الممثلين المشاركين في الأعمال المقرّر عرضها في شهر رمضان القادم، حيث رفعت الاستوديوهات كلها شعار "لا للإجازات" إذ لم يتبقّ على رمضان سوى أيام قليلة ولم يعد بالإمكان تعطيل التصوير.

فقد سقط أرضاً أمس داخل موقع تصوير الجزء السادس من مسلسل "ليالي الحلمية"، المخرج مجدي أبو عميرة بعد إصابته بضربة شمس.

وقال أبو عميرة في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، إنّه أوقف التصوير بعد الوعكة التي تعرّض لها، وقال إنّه خاف على الممثلين من ضربة الشمس، بعد أن أصيب أيضاً هشام سليم بوعكة صحيّة نتيجة الحرارة المرتفعة.

وعلى الرغم من وجود الفنانة نيللي كريم في فرنسا حيث تشارك بفيلمها "اشتباك" في مهرجان "كان"، إلا أن المخرج شوقي الماجري استكمل تصوير مسلسل "سقوط حر" بعد أن أجّل مشاهد نيللي لحين عودتها.

وقد أصيب الممثلون المشاركون في العمل بحالة إعياء شديدة لتصويرهم المشاهد بملابس شتوية في هذا المناخ الحار، حسب ما تتضمنه الأحداث الدرامية للمسلسل.

في مسلسل "وعد" أيضاً، اضطر الفنان القدير حسن حسني لتصوير مشاهده أمس وهو يرتدي ملابس شتوية ثقيلة، كذلك فعلت الفنانة راندا البحيري التي تشارك في المسلسل نفسه والتي اضطرها السياق الدرامي للأحداث إلى ارتداء ملابس شتوية. وقد نشرت أمس بطلة العمل الفنانة مي عز الدين صورة تعبر عن قسوة المناخ، وعلّقت على الصورة قائلة:" أنا صوّرت مشهد دوقتي في الشارع أقسم بالله كان هيجرا لي حاجة لأ و فرحانة قوي إني من غير مكياج في المسلسل أديني طالعة في المشهد شبه الطماطماية بالظبط".

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