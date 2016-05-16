بالصور.. السيطرة على حريق بمخزن مدرسة فى كفر الشيخ

تمكن رجال الدفاع المدنى بكفر الشيخ من إخماد حريق محدود بمخزن أسفل سلالم المبنى الجديد لمدرسة شهيد رياض الثانوية بمدينة كفر الشيخ، عقب إلقاء 4 طلاب بورقة مشتعلة داخل المخزن، مما أدى لاشتعال النيران به، والتهم بعض محتوياته الخردة المعدة للتكهين، وانتقلت لموقع الحريق الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ لمتابعة الموقف، وللاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

قالت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال تصريحات صحفية لها، اليوم الاثنين، إن النيران اشتعلت بمخزن صغير فى نهاية المبنى الجديد بمدرسة الشهيد رياض الثانوية، به عهدة تربية رياضية قديمة جارى تكهينها.

وأضافت، قام 4 طلاب بإشعال النيران فى ورقة وألقوا بها فى المخزن، مما أدى لاشتعال النيران فى محتويات المخزن، وذلك لمنعنا الغش، خاصة تفعيلنا القرار الجمهورى 101 الخاص بمنع الغش منذ أمس بتحويل عدد من الملاحظين للنيابة العامة، لتسهيل عمليات الغش فى مدرسة بيلا الإعدادية للبنين.

>وقالت وكيل الوزارة إن الطلاب أدوا امتحاناتهم بشكل طبيعى، وقررت مد وقت امتحان الفترة الثانية نصف ساعة لينال كل طالب حقه.

وأكدت وكيل الوزارة ، أن المبنى الذى حدث به الحريق لا يؤدى الطلاب الامتحانات به، بل يؤدون امتحاناتهم بالمبنى القديم، وتم إخماد الحريق بجهود كبيرة من رجال الدفاع المدنى، ورجال الشرطة، ومتابعة من اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات رسمية حيال الطلاب .

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