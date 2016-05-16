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التحقيق مع مأمور سجن وادى النطرون لتخلفه عن إحضار متهمى الوراق

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التحقيق مع مأمور سجن وادى النطرون لتخلفه عن إحضار متهمى الوراق التحقيق مع مأمور سجن وادى النطرون لتخلفه عن إحضار متهمى الوراق
قرر المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكأديمية الشرطة بالتحقيق مع مأمور سجن وادى النطرون، لتقاعسه عن نقل المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـتفجير حى الوراق" لمقر محاكمتهم، ما أدى لتعطيل نظر القضية.

كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قد أجلت اليوم الاثنين، محاكمة 3 متهمين بمحاولة تفجير مبنى حى الوراق فى يناير من العام الماضى، لجلسة 5 يونيو المقبل، لحضور المتهمين من محبسهم، عقب تعذر نقلهم للمحكمة بجلسة اليوم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد حسن النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسينى وبسكرتارية أحمد صبحى عباس.


>تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اقتحام قسم أكتوبر لـ 26 مايو

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