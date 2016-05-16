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تجديد حبس 27 متهما فى أحداث قرية العشى بالأقصر 15 يوما

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تجديد حبس 27 متهما فى أحداث قرية العشى بالأقصر 15 يوما تجديد حبس 27 متهما فى أحداث قرية العشى بالأقصر 15 يوما
جددت نيابة مركز الأقصر تحت إشراف المستشار أحمد عبد الرحمن المحامى العام، مساء اليوم الإثنين، حبس 27 متهما 15 يوما فى أحداث قرية العشى، بمقر محكمة الأقصر.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم تعطيل سير وسائل النقل العام، وإضرام النيران عمدا فى سيارتى شرطة، وإحراز سلاح نارى غير مرخص، وذخائر وزجاجات فارغة وأحجار، والمشاركة فى قطع الطريق وإلقاء الحجارة، والاشتراك فى التجمهر، وتخريب ممتلكات عامة مخصصة لمهام حكومية، واستعمال القوة والعنف مع موظفين حكوميين مكلفين بخدمة عامة.

تفاصيل جديدة فى أزمة اشتباكات الأمن والأهالى بالأقصر.. النيابة توجه 11 تهمة لـ31 متهم وتقرر حبس 27 متهمًا وإخلاء سبيل 4 آخرين.. ونواب وقيادات الأشراف يبحثون مع الأهالى وقيادات مديرية الأمن حلول للأزمة
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