القضاء الإدارى يرفض نقل كليتى الطب البيطرى والزراعة بدمنهور لقرية البستان

قضت منذ قليل محكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية، اليوم الاثنين، الدائرة الأولى فى البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بأحقية طلاب كليتى الطب البيطرى والزراعة بجامعة دمنهور، بالدراسة بمنشآت الجامعة بمدينة دمنهور وعدم عودتهم للدراسة بقرية البستان، وذلك لتعرضهم لعدة مخاطر تؤثر على حسن أداء العملية التعليمية، وكذلك لاستكمال المشروعات البحثية بمنشآت الكليتين بجامعة دمنهور.

وأكدت المحكمة صحة قرار مجلس جامعة دمنهور، بنقل مكان الدراسة لهؤلاء الطلاب إلى دمنهور، ورفضت طلب الطاعنين بعودة كليتى الطب البيطرى والزراعة إلى قرية البستان النائية، وكذلك تأييد قرار مجلس الجامعة رقم 18 لسنة 2013 المطعون فيه بشأن تخصيص مبنى تعليمى بمجمع 25 يناير بالأبعادية بدمنهور لكلية الزراعة ومبنى كلية التجارة سابقًا بالمجمع النظرى يتم تخصيصه لكلية الطب البيطرى، وتخصيص المجمع التعليمى للجامعة بقرية البستان بمركز الدلنجات ليكون معهدا عالى للأبحاث الصحراوية والبيئية.

وفى هذا السياق، اكتظت قاعة المحكمة بحضور طلاب كليتى الطب البيطرى والزراعة بجامعة دمنهور وعمداء الكليتين وأعضاء هيئة التدريس بهما.

وأعرب الحضور عن سعادتهم الغامرة بهذا الحكم الذى يؤكد على استقرار الأوضاع التعليمية قبل عقد الامتحانات بالكليتين بعد أيام قليلة.

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