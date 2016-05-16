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تأجيل قضية محاولة تفجير حي الوراق لـ5 يونيو لعدم حضور المتهمين من محبسهم

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تأجيل قضية محاولة تفجير حي الوراق لـ5 يونيو لعدم حضور المتهمين من محبسهم تأجيل قضية محاولة تفجير حي الوراق لـ5 يونيو لعدم حضور المتهمين من محبسهم

المستشار محمد ناجي شحاتة – أرشيفية

مراسل- ONA:

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة 3 متهمين بمحاولة تفجير مبنى حي الوراق في يناير من العام الماضي، في القضية المقيدة برقم 765 لسنة 2015، وذلك لجلسة 5 يونيو المقبل لاحضار المتهمين من محبسهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد حسن النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأن التحريات قد اكتشفت أنه أثناء مرور قوة من مباحث القسم فجر يوم 26 يناير 2015 اشتبهت القوة في 3 شباب ملثمين يتوقفون أمام مبنى الحي مستقلين دراجة بخارية سوداء اللون وقاموا بزرع قنبلة استعدادا لتفجيرها، وأثناء أقتراب الضباط منهم أطلقوا عليهم وابلًا من الأعيرة النارية إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليهم ومطاردة المتهمين ونجحت في ضبط المتهم الأول أحمد عبد الحفيظ أحمد 29 سنة، وبحوزته بندقية آلية ومحمد أحمد 18 سنة وبحوزته فرد خرطوش. ونجحوا في إبطال مفعول القنبلة قبل تفجير مبنى الحي.

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