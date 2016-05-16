أخبار عاجلة

8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز"شعرنا بالحرب الحقيقة بعد إعلان مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب" -
مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017 -
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية وتعتقل 3 في الضفة -
خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي" -
إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر -
8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«انتربول» تحذف طارق الهاشمي من القائمة الحمراء

Google+ Print
«انتربول» تحذف طارق الهاشمي من القائمة الحمراء «انتربول» تحذف طارق الهاشمي من القائمة الحمراء

طارق الهاشمي

رفعت الشرطة الجنائية الدولية “إنتربول”، اليوم الاثنين، رفعت اسم نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي نهائيًا من قائمتها الحمراء للمطلوبين بالاعتقال.

وقالت لجنة الرقابة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” إنها تأكدت من أن “المعلومات التي قدمت حول الهاشمي أظهرت شكوكا قوية في صحتها، ونتيجة لكل ذلك، قررت اللجنة رفع اسم الهاشمي وتلك المعلومات نهائيًا من ملفاتها”.

وأكدت إدارة الإنتربول أنها لم تقتنع بالمبررات التي قدمتها السلطات العراقية للقبض على الهاشمي.

من جهته وصف الهاشمي في تصريح له، قرار الإنتربول بأنه “دليل على أن التهم التي ساقتها السلطات العراقية للحكم عليه باطلة”.

وكان الإنتربول أصدر في مايوعام 2012، مذكرة توقيف دولية، تطالب بتسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، بتهمة دعم الإرهاب، بناءا على طلب مقدم من العراقية آنذاك برئاسة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، التي اتهمته بعمليات قتل وقيادة فرق اغتيالات في البلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان