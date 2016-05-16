السياحة ترعى حفلاً فنياً للفنان العالمي إنجلبرت همبردنك بإحدى فنادق القاهرة

ترعى وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة حفلاً فنياً للفنان العالمي إنجلبرت همبردنك فى إحدى فنادق القاهرة، وذلك في إطار رعاية الوزارة لعدد من الفعاليات الفنية الرامية إلى تحسين الصورة الذهنية لمصر، وترويج المقصد السياحي المصري.

وأكدت الوزارة – في بيان اليوم الإثنين، – أهمية إثراء الاجندة السياحية بحزمة فعاليات فنية ورياضية يكون من شأنها الترويج للمقصد السياحي المصري، وإظهار الصورة الحقيقية لمجريات الامور في مصر، وإلقاء الضوء على الأنشطة والأحداث المختلفة التي يشارك فيها فنانون ومشاهير.

وأضافت الوزارة أنه من المزمع أن يحيى الفنان العالمى الحفل الفني يوم /الأحد/ القادم، وتتخلل زيارته لمصر التي تبدأ /الخميس/ المقبل قيامه بجولة سياحية بالمتحف المصري وزيارة منطقة الأهرامات وحضور عرض الصوت والضوء وعقد مؤتمر صحفي.

أ ش أ