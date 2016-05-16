بالصور.. كيرى يلتقى رئيس الوزراء الليبى فى فيينا

>التقى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى رئيس الوزراء الليبى فايز السراج فى فيينا اليوم الاثنين قبل محادثات بشأن ليبيا.

وفرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضى عقوبات على رئيس مجلس النواب الليبى والمتحدث باسمه بسبب ما قالت إدارة أوباما إنها مساعيه فى عرقلة وتأخير عملية الانتقال السياسى فى البلاد.

ومنذ انتفاضة عام 2011 التى أطاحت بالزعيم معمر القذافي، قسمت ليبيا بين حكومتين متنافستين.

وفى العام الماضي، توسطت الأمم المتحدة فى التوصل لاتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية لرأب الصدع بين الليبيين.

لكن الحكومة الجديدة فشلت حتى الآن فى كسب التأييد من مختلف الفصائل.



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