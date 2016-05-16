تقرير في الجول – صدق أو لا تصدق.. الراحلون الخمس عن يونايتد سجلوا أكثر من الفريق بالكامل!

18 هدفا هم الفارق بين مانشستر يونايتد ومانشستر ستي في صراع التأهل لدوري الأبطال، لتبدو المهمة مستحيلة أمام الفريق الأحمر.

هجوم مانشستر يونايتد بدى ضعيفا هذا الموسم تحت قيادة لويس فان جال، وهو ما سيجعله بحاجة لتسجيل 18 هدفا في أخر مباراة أمام بورنموث، إن أراد التأهل لدوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد استغنى عن العديد من اللاعبين المميزين بداية الموسم وذلك من أجل التعاقد مع ميمفيس ديباي ومأنتوني ارسيال لتدعيم الخط الهجومي للفريق.

أبرز الراحلين كان أنخيل دي ماريا الذي لم يقدم أي شيء خلال موسمه الأول مع مانشستر يونايتد مع فان جال فكان حبيس الدكة معظم مباريات الموسم ولم يكن يضيف الكثير بمشاركاته.

دي ماريا رحل سريعا إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي وعاد سريعا إلى مستواه المميز فلعب مع الفريق الباريسي 45 مباراة وسجل 15 هدف بجانب صناعته لـ 22 هدفا أخرين لزملائه!.

نجم أخر عانى كثيرا مع فان جال في الموسم الماضي وهو روبن فان بيرسي فكان مصيره الرحيل والانتقال إلى فناربهتشه التركي الصيف الماضي.

ومع النادي التركي عاد فان بيرسي مرة أخرى إلى التألق والتهديف فسجل 20 هدفا في 46 مشاركة معهم بجانب صناعته لثلاثة أهداف لزملائه.

اللاعب الثالث الذي رحل عن يونايتد الصيف الماضي كان خافير هيرنانديز والذي أنتقل إلى باير ليفركوزن الألماني بعد تهميشه أيضا من المدرب لويس فان خال.

26 هدفا في 46 مشاركة مع الفريق الألماني هذا الموسم لتشيشاريتو بجانب صناعته لخمسة أهداف أخرى خلال تلك المباريات في موسم مميز للمهاجم المكسيكي صاحب الـ27 عاما.

الجناح لويس ناني أيضا كان أحد المبدعين الراحلين عن الفريق الصيف الماضي بإنتقاله إلى فناربهتشه التركي أيضا للعب بجانب فان بيرسي.

البرتغالي سجل 12 هدفا وصنع 13 أخرين لزملائه خلال الموسم الحالي ليظهر لفان جال مرة أخرى خطأ الاستغناء عنه كزملائه.

مهاجم شاب من تشيلي يدعى إنجلو هيرنانديز كان معارا الموسم الماضي لدينامو زغرب الكرواتي وتوقع الجميع أن يعود لمانشستر يونايتد على الأقل لتعويض واحد من الأسماء الهجومية الراحلة خصوصا أنه لم يبلغ الـ 22 من عمره بعد.

ولكن مانشستر يونايتد قرر بيع اللاعب الذي سجل 29 هدف الموسم الماضي لزغرب ليواصل اللاعب التألق هذا الموسم مسجلا 11 هدفا في 39 مباراة ومهديا زملائه ستة أهداف أخرى.

خمسة لاعبين قام يونايتد بالتخلص منهم وجلب بدلا منهم مارسيال وديباي فقط في النصف الهجومي فكانت النتيجة تسجيل الخماسي الراحل هذا الموسم لـ 84 هدف.

أما مانشستر يونايتد ففي 57 مباراة هذا الموسم سجل 82 هدفا فقط أي بأقل بهدفين من لاعبيه الراحلين عنه، ديباي لم يسجل سوى 7 أهداف ومارسيال كان هداف يونايتد الأول هذا الموسم بـ 17 هدفا.