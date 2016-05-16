معهد الفلك: المريخ يواجه الأرض الأحد المقبل فى ظاهرة لم تتكرر منذ 10 سنوات

قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن كوكب المريخ سيكون قبالة الشمس بالنسبة للأرض يوم الأحد 22 مايو الجارى، وفى هذا اليوم سيكون المريخ فى أبهى لمعان له منذ أكثر من 10 سنوات إذ يكون على بعد 75 مليون كيلومتر فقط من الأرض تقريبًا.

وأضاف تادرس، فى تصريحات صحفية، أنه فى هذا اليوم يكون المريخ فى مواجهة أو تقابل مع الشمس بالنسبة للأرض أى يشرق مع غروب الشمس تمامًا، ويكون فى أعلى نقطة له فى السماء عند منتصف الليل، ثم يغرب مع شروق الشمس تمامًا، موضحا أن المريخ هو خامس ألمع جرم سماوى بعد الشمس والقمر والزهرة والمشترى .

وتابع تادرس "يحدث وضع التقابل هذا كل سنتين تقريبًا أما الوضع الأفضل بالنسبة للتقابل مع الشمس والأقرب إلى الأرض فى نفس الوقت فيسمى بالوضع السوبر، ويحدث مرة كل 15-17 سنة تقريبًا وسيتحقق هذا الوضع بالنسبة للمريخ فى 27 يوليو 2018، حيث كان المريخ فى هذا الوضع فى 28 أغسطس 2003 .

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