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قائد الباسيج الإيرانى يتطاول على الصحابى "عمرو بن العاص"

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قائد الباسيج الإيرانى يتطاول على الصحابى "عمرو بن العاص" قائد الباسيج الإيرانى يتطاول على الصحابى "عمرو بن العاص"
تطاول قائد الباسيج (التعبئة) الإيرانية التابع للحرس الثورى، العميد محمد رضا نقد، على الصحابى الجليل سيدنا عمرو بن العاص، فى معرض تعليقه على لقاء ابنة رئيس تشخيص مصلحة النظام هاشمى رفسنجانى بنشطاء بهائيين.

ونقلت الوكالات الرسمية الإيرانية تصريحات المسئول الإيرانى، التى شبه فيها تيار منافق فى بلاده (نجله رفسنجانى وفرقة البهائية) بالصحابى الجليل.

وانتقد رئيس قوات الباسيج الإيرانية، لقاء فائزة نجلة رفسنجانى بمجموعة من النشطاء البهائيين، وهو الأمر الذى أثار حفيظة كبار رجال النظام لاسيما المتشددين، الذين هاجموا عضو مجلس الخبراء.

وقال مساعد القائد العام للحرس الثورى فى شئون التعبئة أن الأعداء يهدفون تنفيذ استراتيجية جديدة للتغلغل وشن الحرب الثقافية وتضليل شعبنا.


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