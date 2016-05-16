الأهالى يقطعون طريق محور 26 يوليو اعتراضا على حملة إزالة إشغالات

قطع عشرات المواطنين طريق محور 26 يوليو، بسبب قيام المحافظة، وشرطة المرافق بإجراء حملة إزالة إشغالات بمنطقة الزرايب، مما دفع الأهالى لقطع الطريق اعتراضا عن إزالة الإشغالات.

كانت المتابعات الأمنية، رصدت كثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو، وعلى الفور تم توجيه الخدمات المرورية لإجراء الفحص وتبين قيام المواطنين بقطع الطريق فى الاتجاهين، ويتم إجراء محاولات من قبل القيادات الأمنية لإقناعهم بفتح الطريق أمام حركة السيارات.

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