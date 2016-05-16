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قائمة الأهلي – عودة عمرو جمال وخروج متعب واستمرار استبعاد صالح جمعة والشيخ

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قائمة الأهلي – عودة عمرو جمال وخروج متعب واستمرار استبعاد صالح جمعة والشيخ قائمة الأهلي – عودة عمرو جمال وخروج متعب واستمرار استبعاد صالح جمعة والشيخ

أعلن مارتن يول المدير الفني للأهلي عن قائمة فريقه التي ستسافر للإسكندرية لملاقاة الإنتاج الحربي على ملعب برج العرب غدا الثلاثاء ضمن الجولة الـ29 من الدوري الممتاز.

ويعود عمرو جمال للقائمة بعد استبعاده من قائمة الـ18 من مباراة أسوان، بينما يستمر وجود المهاجم الغاني جون أنطوي.

ويستمر غياب كل من صالح جمعة وأحمد الشيخ عن قائمة الفريق، ويغيب أحمد حجازي بسبب الإصابة وباسم علي لظروف عائلية وعماد متعب بسبب الامتحانات.

وضمت القائمة 20 لاعبا وهم:

حراس المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – مسعد عوض

الدفاع: أحمد فتحي – سعيد سمير – رامي ربيعة – صبري رحيل – محمد هاني – حسين السيد - محمد نجيب

وسط الملعب: حسام غالي – حسام عاشور – عبد الله السعيد – وليد سليمان – مؤمن زكريا – عمرو السولية – رمضان صبحي.

الهجوم: ماليك إيفونا – جون أنطوي – عمرو جمال

أما المستبعدين من القائمة فهم عماد متعب وصالح جمعة وأحمد حجازي وأحمد الشيخ وأحمد حمدي وباسم علي وأحمد ربيع الشيخ.

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فيديو اليوم السابع