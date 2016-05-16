أحمد الطيب لـ في الجول: أنا صاحب فكرة أحد تعديلات قانون كرة القدم

قال أحمد الطيب المعلق بقناة "نايل سبورت" إنه صاحب فكرة أحد التعديلات التي طرأت على قانون كرة القدم.

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وقال الطيب لـ FilGoal.com: "قبل 9 أعوام، اقترحت تعديل قانون علاج اللاعبين على الملعب على اتحاد الكرة القطري".

وأضاف "اقترحت أن يتم علاج اللاعبين، اللذين يتعرضون لأخطاء تلقى مرتكبوها إنذارا أو طردا، سريعا على أرض الملعب".

وأكمل "وقدم الاتحاد القطري المقترح للفيفا، وأبلغوني وقتها بذلك".

وأتم "والآن أبلغني ناجي جويني رئيس لجنة الحكام القطرية بحدوث هذا التعديل، وشكرني على لسان الاتحاد القطري".