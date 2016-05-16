أخبار عاجلة

8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز"شعرنا بالحرب الحقيقة بعد إعلان مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب" -
مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017 -
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية وتعتقل 3 في الضفة -
خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي" -
إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر -
8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تركيا والتحالف الدولي يقصفان أهدافًا لـ«داعش» في سوريا

Google+ Print
تركيا والتحالف الدولي يقصفان أهدافًا لـ«داعش» في سوريا تركيا والتحالف الدولي يقصفان أهدافًا لـ«داعش» في سوريا

ارشيفية

قصفت القوات التركية، وقوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، قصفت أهدافا لتنظيم “داعش” شمالي مدينة حلب السورية يوم الأحد وقتلت 27 مسلحًا.

وأطلقت المدفعية وقاذفات الصواريخ التركية، النار باتجاه سوريا، فيما شنت طائرات حربية تابعة للتحالف ثلاث حملات جوية منفصلة، وفقًا لوكالة الأناضول التركية.

ودمرت خمسة مواقع دفاعية محصنة وموقعان للمدافع كما قتل 27 مسلحًا في مناطق تبعد عن الحدود التركية السورية أقل من عشرة كيلومترات.

وشنت القوات التركية وقوات التحالف سلسلة من هذه الهجمات في الآونة الأخيرة للحيلولة، دون وقوع مزيد من الهجمات على بلدة كلس الحدودية التركية المتاخمة لأراض خاضعة لسيطرة تنظيم “داعش” في سوريا وتعرضت بانتظام لقصف صاروخي في الأسابيع القليلة الماضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا