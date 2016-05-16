تركيا والتحالف الدولي يقصفان أهدافًا لـ«داعش» في سوريا

قصفت القوات التركية، وقوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، قصفت أهدافا لتنظيم “داعش” شمالي مدينة حلب السورية يوم الأحد وقتلت 27 مسلحًا.

وأطلقت المدفعية وقاذفات الصواريخ التركية، النار باتجاه سوريا، فيما شنت طائرات حربية تابعة للتحالف ثلاث حملات جوية منفصلة، وفقًا لوكالة الأناضول التركية.

ودمرت خمسة مواقع دفاعية محصنة وموقعان للمدافع كما قتل 27 مسلحًا في مناطق تبعد عن الحدود التركية السورية أقل من عشرة كيلومترات.

وشنت القوات التركية وقوات التحالف سلسلة من هذه الهجمات في الآونة الأخيرة للحيلولة، دون وقوع مزيد من الهجمات على بلدة كلس الحدودية التركية المتاخمة لأراض خاضعة لسيطرة تنظيم “داعش” في سوريا وتعرضت بانتظام لقصف صاروخي في الأسابيع القليلة الماضية.