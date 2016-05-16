«محافظ قنا» يصدق علي إنشاء مدرسة تجريبية للغة الألمانية بمدينة قنا الجديدة

مراسل«ONA»:

عقد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إجتماعًا مع سيمون برمياس سكرتير أول رئيس القسم الثقافي والتعليمي بسفارة دولة ألمانيا الاتحادية، وسوزان رضوان مسئولة التعاون الألماني المصري في مجال التعليم بمعهد جوته، ونعيمه علي عبد العزيز مستشار اللغة الألمانية بوزارة التربية والتعليم، وعزت بيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وناجي محمد احمد موجه عام اللغة الألمانية بقنا.

وأكد«محافظ قنا»، أن إنشاء مدرسة تجريبية للغات بمدينة قنا الجديدة ، تقدم مناهج علمية وفق المعايير الدولية وتكون اللغة الألمانية اللغة الأولى بها، لمحاولة الاستفادة من خبرة الجانب الألماني، مشيرًا إلي أن معهد جوته الذي يعد رائدًا على مستوى العالم في تعليم اللغة الألمانية سيقوم بتقديم الدورات التدريبية لمعلمي اللغة الألمانية بالمدارس الحكومية بمحافظة قنا، لتنميه وتأهيل مهاراتهم اللغوية وخاصة التحدث والاستماع باللغة الألمانية والتدريب علي المناهج الجديدة والأساليب الحديثة في التعليم .

وأشاد سكرتير أول رئيس القسم الثقافي والتعليمي بسفارة دولة ألمانيا، بالتعاون الكبير بين ألمانيا ومصر في مجال التعليم، مؤكدًا سعادته بنجاح تجربة المدارس الألمانية فى مصر حيث تزايد الإقبال بشكل ملحوظ علي الالتحاق بهذه المدارس في الفترة الأخيرة .

> وأضافت مسئولة التعاون الألماني المصري بمعهد جوته ومستشار اللغة الألمانية بوزارة التربية والتعليم أن معهد جوته سيقوم بتجهيز مكتبه متطورة بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية تضم عدد كبير من الكتب والمراجع والقصص والمواد العلمية باللغة الألمانية بالإضافة إلي معمل للغة مزود بوسائط متعددة لزيادة القدرة على استخدام الوسائل السمعية والبصرية في تعلم اللغة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلي تزايد عدد الطلاب الراغبين في اختيار اللغة الألمانية كلغة ثانية بالمرحلة الثانوية بإدارات ( قنا – دشنا – نجع حمادي – أبو تشت )، مؤكدًا أن تعليم اللغات يساهم في توسيع آفاق التواصل مع العالم الخارجي، وإتاحه فرص عمل لدراسي اللغات بالعديد من الشركات ومجال السياحة.