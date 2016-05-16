إضراب مرضى الفشل الكلوى عن الغسيل داخل مستشفى كوم أمبو بأسوان

دخل مرضى الفشل الكلوى بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، صباح اليوم، الاثنين، فى إضراب عن جلسات الغسيل داخل مستشفى كوم أمبو المركزى، احتجاجاً على تعطل أجهزة الغسيل وعدم توافر أطباء ومستلزمات طبية بوحدة الغسيل "على حد قولهم".> فى المقابل، انتقلت لجنة من الصحة والمحافظة، برئاسة الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، لمناقشة المرضى في مشاكلهم داخل مستشفى كوم أمبو المركزى.

وأكد الدكتور محمد غلاب، مدير مستشفي كوم أمبو المركزى، أن المشكلة سببها تأخير التوريد من قبل الشركات بسبب ارتفاع سعر الدولار، وخاصة أنه لا يوجد شرط جزائي علي تلك الشركات.

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