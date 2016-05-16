أخبار عاجلة

8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز"شعرنا بالحرب الحقيقة بعد إعلان مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب" -
مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017 -
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية وتعتقل 3 في الضفة -
خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي" -
إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر -
8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إضراب مرضى الفشل الكلوى عن الغسيل داخل مستشفى كوم أمبو بأسوان

Google+ Print
إضراب مرضى الفشل الكلوى عن الغسيل داخل مستشفى كوم أمبو بأسوان إضراب مرضى الفشل الكلوى عن الغسيل داخل مستشفى كوم أمبو بأسوان
دخل مرضى الفشل الكلوى بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، صباح اليوم، الاثنين، فى إضراب عن جلسات الغسيل داخل مستشفى كوم أمبو المركزى، احتجاجاً على تعطل أجهزة الغسيل وعدم توافر أطباء ومستلزمات طبية بوحدة الغسيل "على حد قولهم".
> فى المقابل، انتقلت لجنة من الصحة والمحافظة، برئاسة الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، لمناقشة المرضى في مشاكلهم داخل مستشفى كوم أمبو المركزى.

وأكد الدكتور محمد غلاب، مدير مستشفي كوم أمبو المركزى، أن المشكلة سببها تأخير التوريد من قبل الشركات بسبب ارتفاع ، وخاصة أنه لا يوجد شرط جزائي علي تلك الشركات.


>- بالصور.. مرضى الفشل الكلوى بأسوان فى أزمة بعد توقف 70% من أجهزة الغسيل.. المرضى: نناشد وزير الصحة يلحقنا.. وارتفاع الدولار سبب وقف توريد خطوط نقل الدم.. مستشفى دراو: زودنا ساعات الشيفت لتغطية النقص

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء

انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار

طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار