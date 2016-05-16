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تموين الإسكندرية يضبط مصنع جبن بدون ترخيص

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تموين الإسكندرية يضبط مصنع جبن بدون ترخيص تموين الإسكندرية يضبط مصنع جبن بدون ترخيص
شن ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، حملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

أسفرت عن ضبط "وليد. ت" 43 سنة صاحب مصنع "جبن" بدون ترخيص، لحيازته "3" تنك استنلس ستيل سعه الواحد "500" لتر من الألبان، " 135" كجم زبده غير مدون عليها تاريخ الصلاحية و"1025" كجم من "نشا ذرة غذائى – بروتين نباتى" و"500" كجم حليب بودرة و"1125" كجم من "مسلى النخلتين" جميعها تستخدم فى عملية التصنيع "1800" كجم جبن كيرى منتج نهائى معد للبيع - كميات كبيرة من عبوات الفارغة والاستيكرات.

كما تم ضبط "أبو العباس. م" 43 سنة صاحب محل جزارة لحيازته "80 " كجم لحوم مجمده مستورده وعدد "20" كجم من الحيوانية و"5" كجم من فول صويا "75" كجم كبدة مجمدة "40" كجم من مصنعات اللحوم - جميعهم غير صالحين للاستهلاك الأدمى.

كما تم ضبط "عصام. غ"- 42 سنة صاحب مخبز لحيازته "750 " كجم من الدقيق المدعم بقصد استخدامه فى أنتاج الخبز الحر بمخبزه ، و " ياسر. ح"- 40 سنة بائع لحيازته "1560" علبه سجائر أجنبيه الصنع مجهولة المصدر، و" محمد. ع"- 70 سنة بائع لحيازته"971" علبه سجائر أجنبيه الصنع مجهولة المصدر ، و"سامى. س" - 23 سنة بائع لحيازته "190" صاروخ نارى "ألعاب نارية" أجنبى الصنع مجهول المصدر.


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