تموين الإسكندرية يضبط مصنع جبن بدون ترخيص

أسفرت عن ضبط "وليد. ت" 43 سنة صاحب مصنع "جبن" بدون ترخيص، لحيازته "3" تنك استنلس ستيل سعه الواحد "500" لتر من الألبان، " 135" كجم زبده غير مدون عليها تاريخ الصلاحية و"1025" كجم من "نشا ذرة غذائى – بروتين نباتى" و"500" كجم حليب بودرة و"1125" كجم من "مسلى النخلتين" جميعها تستخدم فى عملية التصنيع "1800" كجم جبن كيرى منتج نهائى معد للبيع - كميات كبيرة من عبوات الفارغة والاستيكرات.
كما تم ضبط "أبو العباس. م" 43 سنة صاحب محل جزارة لحيازته "80 " كجم لحوم مجمده مستورده وعدد "20" كجم من الدهون الحيوانية و"5" كجم من فول صويا "75" كجم كبدة مجمدة "40" كجم من مصنعات اللحوم - جميعهم غير صالحين للاستهلاك الأدمى.
كما تم ضبط "عصام. غ"- 42 سنة صاحب مخبز لحيازته "750 " كجم من الدقيق المدعم بقصد استخدامه فى أنتاج الخبز الحر بمخبزه ، و " ياسر. ح"- 40 سنة بائع لحيازته "1560" علبه سجائر أجنبيه الصنع مجهولة المصدر، و" محمد. ع"- 70 سنة بائع لحيازته"971" علبه سجائر أجنبيه الصنع مجهولة المصدر ، و"سامى. س" - 23 سنة بائع لحيازته "190" صاروخ نارى "ألعاب نارية" أجنبى الصنع مجهول المصدر.
>- السيطرة على حريق محدود بوحدة مرور أبيس فى الإسكندرية
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