بالصور.. طعن مستوطن في القدس والقبض على الفلسطيني المنفذ

ذكرت إذاعة “صوت إسرائيل”، اليوم الاثنين، إن مستوطن إسرائيليًا أصيب بجروح طفيفة بالقرب من منطقة باب العامود شرق القدس في محاولة طعن، فيما ألقت قوات الأمن القبض على الفلسطيني منفذ الهجوم.

وأوضحت الإذاعة أنه “في منطقة باب العامود بشرقي القدس أسفر اعتداء طعن، صباح اليوم، عن إصابة مواطن إسرائيلي ثلاثيني العمر بجروح طفيفة نُقل على أثرها إلى مستشفى شعاريه تصيدق للمعالجة’’، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك.

وأضافت الإذاعة أن ‘‘قوات الأمن ألقت القبض على المنفذ، ومرجح أن يكون من سكان أبو ديس، و تم إحالته إلى التحقيق’’.