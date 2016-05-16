أخبار عاجلة

8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز"شعرنا بالحرب الحقيقة بعد إعلان مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب" -
مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017 -
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية وتعتقل 3 في الضفة -
خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي" -
إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر -
8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالصور.. طعن مستوطن في القدس والقبض على الفلسطيني المنفذ

Google+ Print
طعن مستوطن

طعن مستوطن

 

ذكرت  إذاعة “صوت إسرائيل”، اليوم الاثنين، إن مستوطن إسرائيليًا أصيب بجروح طفيفة بالقرب من منطقة باب العامود شرق القدس في محاولة طعن، فيما ألقت قوات الأمن القبض على الفلسطيني منفذ الهجوم.

وأوضحت الإذاعة أنه “في منطقة باب العامود بشرقي القدس أسفر اعتداء طعن، صباح اليوم، عن إصابة مواطن إسرائيلي ثلاثيني العمر بجروح طفيفة نُقل على أثرها إلى مستشفى شعاريه تصيدق للمعالجة’’، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك.

وأضافت الإذاعة أن ‘‘قوات الأمن ألقت القبض على المنفذ، ومرجح أن يكون من سكان أبو ديس، و تم إحالته إلى التحقيق’’.

 

طعن مستوطن

طعن مستوطن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا